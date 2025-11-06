Socialsekreterare till socialpsykiatri i Centrum
2025-11-06
Dina arbetsuppgifter
Vi växer och behöver fler medarbetare till våra engagerade, kompetenta och erfarna arbetsgrupper.
Vill du vara med och skapa en bra vardag för personer med psykisk funktionsnedsättning samtidigt som du har roligt på jobbet så finns möjligheten här hos oss!
Socialpsykiatrin i centrum består av två enhetschefer, fem 1:e socialsekreterare samt 33 socialsekreterare. Vi sitter tillsammans med övriga enheter inom myndighet funktionsstöd centrum i trevliga lokaler på Första Långgatan.
Som socialsekreterare hos oss utreder du ansökningar om bistånd samt begäran om insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du bedömer behov, informerar, fattar beslut och följer upp insatser utifrån aktuell lagstiftning. I din roll möter du främst personer med psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras familjer, nätverk samt godemän/förvaltare. Vi samarbetar med utförarverksamheter såsom boenden, boendestöd, hemtjänst, övrig socialtjänst, myndigheter och sjukvård.
Arbetet innebär i hög utsträckning myndighetsutövning med krav på rättssäkerhet, gemensamt förhållningssätt och likvärdiga bedömningar. Med hjälp av din kunskap och ett gott bemötande ser du till att de individer du möter får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva ett gott och självständigt liv.
Hos oss får du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka samt nära tillgång till arbetsledning i form av 1:e socialsekreterare och chef. Du erhåller även extern processhandledning. Vi värnar om en bra introduktion och kompetensutveckling.
En viktig del i din introduktion hos oss är deltagande i Kompetenstrappan. Detta är en långsiktig satsning som sträcker sig över tre terminer, där varje termin har ett eget tema. Du går tillsammans med kollegor från andra enheter inom förvaltningen och staden.
Samtliga enheter på Första Långgatan bedriver flera utvecklingsarbeten och är HBTQI-certifierade.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Då tjänsten innefattar administrativt arbete samt utfärdande av exempelvis tjänsteutlåtande behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är önskvärt att du är förtrogen med handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om du har tidigare erfarenhet av myndighetsutövning samt erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystemen IBIC, Treserva och SAMSA ses det som meriterande.
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du har engagemang för dem vi är till för och är mån och att göra ett gott arbete. Du är ansvarstagande, driver och slutför det arbete som du påbörjat med fokus på hög rättssäkerhet. Du har ett respektfullt bemötande gentemot brukare, samverkansparter och kollegor och ditt förhållningssätt utgår från allas lika värde.
Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Du arbetar effektivt, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och fattar välgrundade beslut.
Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i tid. Du använder din tid effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
Övrigt
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg. Ersättning
