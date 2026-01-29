Socialsekreterare till socialpsykiatri Hisingen 1
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-01-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Vi på Funktionsstöd Myndighet Hisingen Socialpsykiatri enhet 1 söker dig som vill göra skillnad för våra invånare.
Vi söker nu en socialsekreterare på ett vikariat i 1 pga föräldraledighet. Vi är lokaliserade på Dunfins Gata, ett stenkast från selma Lagerlöfs Torg, med goda kommunikationer.
På vår enhet med inriktning socialpsykiatri är vi i dagsläget 14 socialsekreterare och 2 förste socialsekreterare samt enhetschef. Vi är ett gott gäng som trivs ihop och värnar om vårt goda arbetsklimat och arbetar tillsammans för att stötta varandra. Hos oss får du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med möjlighet att påverka enhetens utveckling. Vi erbjuder en genomarbetad introduktion, kompetensutveckling, samt metod- och processhandledning.
Som socialsekreterare hos oss handlägger du ansökningar om bistånd enligt SoL samt begäran om insatser enligt LSS för vuxna personer. Arbetet innebär att föra daglig social dokumentation och utreda enligt metod IBIC- individens behov i centrum samt att använda klarspråk.
Du kommer att möta i huvudsak personer med psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med eller utan samtidig beroendesjukdom. Tjänsten innebär att kombinera teoretiska kunskaper kring diagnoser, sjukdomar och konsekvenser av funktionsnedsättning ur ett socialt/biologiskt/psykologiskt/kulturellt perspektiv med dina praktiska färdigheter. Det kan handla om att kommunicera med personer som har nedsatt kommunikationsförmåga och med personer i utsatta situationer och i kris. Arbetet innebär att möta personers behov både i det akuta och över tid och handläggningen innefattar både korta och långsiktiga processer.
Vi möter personernas nätverk såsom anhöriga och godemän/förvaltare. Vi samarbetar med utförarverksamheter såsom kort- och långsiktiga boenden, boendestöd, hemtjänst. Vi samarbetar med övrig socialtjänst, andra myndigheter och sjukvård. Ibland kan arbetet innebära en del resor för att följa upp insatser för personer som bor utanför kommunen.
Att förhålla sig till krav och motstridiga intressen och att göra etiska överväganden och ställningstaganden är en del av arbetet. En viktig del är också att avgöra när annan kompetens än den egna behövs.
Här på Hisingen möter vi människor med olika språklig- och kulturell bakgrund. Du kommer att hålla samtal tillsammans med tolk. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, social omsorgsexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du skall även ha läst socialrätt. Då tjänsten innefattar administrativt arbete samt utfärdande av exempelvis tjänsteutlåtande behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet av arbete med målgruppen personer med psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med eller utan samtidig beroendesjukdom är meriterande. Det är också meriterande att du arbetat som socialsekreterare samt att du har B-körkort.
Med hjälp av din kunskap och ditt goda bemötande jobbar du för att eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i verksamheten genom bland annat omvärldsbevakning inom ditt yrkesområde. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
Välkommen med din ansökan!
Övrigt
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Susanna Fahlström susanna.fahlstrom@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9710678