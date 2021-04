Socialsekreterare till socialkontor ekonomi - Västerås kommun - Administratörsjobb i Västerås

Prenumerera på nya jobb hos Västerås kommun

Västerås kommun / Administratörsjobb / Västerås2021-04-21Västerås stad har 10 000 medarbetare inom 100 olika yrken, alla med det gemensamma målet att bygga en stolt och välfungerande stad där framtidstro står i centrum. Vi har Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans bidrar vi till välfärden och gör skillnad varje dag. Vill du vara med och påverka?Individ och Familjeförvaltningen (IFF) ansvarar för myndighetsutövning inom det sociala området. Vi möter människor i livets alla skeden. Med engagemang och kompetens ger vi god service och bidrar till att Västerås upplevs som en attraktiv stad att leva, bo och arbeta i. Det är viktigt för oss att du som är ny i arbetet får det stöd du behöver, vi erbjuder därför en god introduktion under din första tid hos oss.Läs gärna mer om oss på: https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/individ--och-familjeforvaltningen 2021-04-21Vi söker dig som vill arbeta med socialt förändringsarbete på ett lösningsfokuserat sätt. Arbetet innebär att tillsammans med den enskilde hitta lösningar som stärker personens resurser och möjligheter till egen försörjning. I arbetsuppgifterna ingår att utreda, bedöma och fatta beslut om ekonomiskt bistånd. Personliga besök är den viktigaste grundstenen i vårt arbete. Dessa möten ger förutsättningar till en rättssäker myndighetsutövning eftersom vi lyssnar och är nyfikna på människan vi möter. Vi erbjuder ett omväxlande och utvecklande arbete och vi vill att du är med och vidareutvecklar metoder kring arbetet med försörjningsstöd. Hos oss får du också utbildning inom lösningsfokuserat arbetssätt och möjlighet till flexibel arbetstid.Vi söker dig som har en socionomexamen alternativt en examen inom det beteendevetenskapliga området. Har du tidigare erfarenhet av målgruppen och av arbete inom socialtjänsten eller annan myndighetsutövning ser vi det som ett stort plus. Du har goda svenskkunskaper och kan på ett rättssäkert sätt föra både skriftlig dokumentation och samtal.Som person är du trygg och stabil och har förmåga att möta människor i deras unika livssituation. Du trivs i samarbete med andra och är lyhörd och tydlig i din kommunikation. Inom socialt arbete uppstår ofta situationer som inte kan lösas på rutin och som medarbetare måste du vara flexibel och kunna förhålla dig till ändrade omständigheter. Det innebär att du emellanåt behöver kunna förändra och ifrågasätta både ditt synsätt och arbetssätt för att kunna lösa komplexa situationer, det kräver både mod och tålamod.Är du nyfiken på oss och vill veta mera? Hör i så fall av dig till någon av kontaktpersonerna nedan.Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTVälkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället.Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. , upphör: 1 st vikariat- start enl ök tom 220228 2 st visstidsanställning start enl ök tom 211231.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-05Västerås kommun5709062