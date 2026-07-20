Socialsekreterare till socialjour Kronobergs län
Växjö kommun, Arbete och välfärd / Socialsekreterarjobb / Växjö Visa alla socialsekreterarjobb i Växjö
2026-07-20
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en unik verksamhet där du gör verklig skillnad för människor i en akut social situation? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som socialsekreterare i socialjour Kronobergs län!
Socialjouren är en del av Arbete och Välfärd och arbetar för Kronobergs läns åtta kommuner. Arbetet innebär myndighetsutövning inom socialtjänstens lagrum. Verksamheten är öppen utanför kontorstid där arbetstiderna främst är förlagda på kvällar, nätter och helger. Delar av arbetstiden innebär aktiv tjänst tillsammans med kollegor och resterande del utgörs av beredskap då du utgår från ditt hem.
Som socialsekreterare på socialjouren möter du ett brett spann av olika ärenden och olika arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik. Du hanterar akuta sociala problem för personer inom socialtjänstens olika målgrupper och åldrar. Några av arbetsuppgifterna är exempelvis skyddsbedömningar gällande barn som far illa, beslut om placering på skyddade boenden för våldsutsatta personer, beslut om akut boende, beslut om placering på HVB, SIS för barn och ungdomar, LVM-bedömningar av anmälningar gällande skadligt bruk och beroende samt rådgivning och hänvisning. Du kommer att samarbeta med flera olika myndigheter och arbetet innebär både att kunna åka ut på plats och att kunna hantera arbetet digitalt.Kvalifikationer
Krav:
Socionomexamen
Minst ett års erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Körkort
God svenska i tal och skrift
God engelska
God datorvana
Du är bekväm i sociala situationer, såväl informella som formella, och besitter god förmåga till samverkan med olika aktörer.
Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
Du har god förmåga i att bemöta människor som befinner sig i krisfyllda situationer.
Du kan hantera stressfyllda situationer som kräver att du har god förmåga att ta beslut och verkställa dem på ett lugnt och metodiskt sätt.
Meriterande:
Arbete i mottagningsgrupp
Arbete i social jour eller social beredskap
Mångårig erfarenhet av socialt arbete
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 20261001 eller enligt överenskommelse.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Socialjour Kronobergs län bygger på ett samverkansavtal mellan samtliga åtta kommuner i Kronobergs län.
Tjänstgöringsgraden beslutas i överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare, dock minst 50 %. Vid önskemål om tjänst på 100 % erbjuds kombinerad tjänst med andra enheter inom förvaltningen.
Under vecka 31-32 besvaras frågor av Elin Stenkvist, 0470 796319 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AoV 44/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Arbete och välfärd Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter +4647041000 Jobbnummer
10007747