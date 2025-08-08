Socialsekreterare till socialjour i Kronobergs län
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en unik verksamhet där du gör verklig skillnad för utsatta människor i en akut social situation och bidra till att socialtjänsten blir mer tillgänglig? Är du dessutom intresserad av att vara med i uppstarten av en helt ny verksamhet? Då är du varmt välkommen att söka till vår nyinrättade enhet Socialjouren Kronoberg!
Socialjouren är en del av Arbete och Välfärd och arbetar för hela Kronobergs läns åtta kommuner. Arbetet innebär myndighetsutövning inom socialtjänstens lagrum. Verksamheten är öppen utanför kontorstid där arbetstiderna främst är förlagda på kvällar, nätter och helger. Delar av arbetstiden innebär aktiv tjänst tillsammans med kollegor och resterande del utgörs av beredskap då du utgår från ditt hem.
Som socialsekreterare på socialjouren möter du ett brett spann av olika ärenden och olika arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik. Du hanterar akuta sociala problem för personer inom socialtjänstens olika målgrupper och åldrar. Några av arbetsuppgifterna är exempelvis skyddsbedömningar gällande barn som far illa, beslut om placering på skyddade boenden för våldsutsatta personer, beslut om akut boende, beslut om placering på HVB, SIS för barn och ungdomar, LVM-bedömningar av anmälningar gällande skadligt bruk och beroende samt rådgivning och hänvisning. Du kommer att samarbeta med flera olika myndigheter och arbetet innebär både att kunna åka ut på plats och att kunna hantera arbetet digitalt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är färdigutbildad socionom med minst ett års erfarenhet av myndighetsutövning. Om du har flerårig erfarenhet ser vi det som starkt meriterande.
Du har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens område.
Du behärskar det svenska språket i tal och skrift och har god datorvana.
Du är bekväm i sociala situationer, såväl informella som formella, och besitter god förmåga till samverkan med olika aktörer.
Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
Du har god förmåga i att bemöta människor som befinner sig i krisfyllda situationer.
Du kan hantera stressfyllda situationer som kräver att du har god förmåga att ta beslut och verkställa dem på ett lugnt och metodiskt sätt.
Meriterande:
Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och familj hos socialtjänsten.
Arbete i mottagningsgrupp.
Arbete i social jour eller social beredskap.
B-körkort är ett krav.
Tjänsterna tillsätts om erforderliga beslut tas.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Ersättning
