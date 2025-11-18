Socialsekreterare till socialförvaltningen utifrån 36 timmars arbetsvecka
2025-11-18
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Vi erbjuder dig
Ett arbete som gör skillnad - varje dag. Hos oss får du bidra till ett tryggare och mer jämlikt Norrtälje, där vi sätter invånaren först och arbetar nära både skola, vård och civilsamhälle.
Vi erbjuder dig:
• Introduktion med mentor och stöd från kollegor
• Flexibla arbetstider genom årsarbetstid samt möjlighet till distansarbete, 36 timmars arbetvecka
• Kollegialt lärande, handledning och kontinuerlig kompetensutveckling
• En arbetsplats med både engagemang och värme, där vi stöttar varandra
• Vi kommer att införa 36 timmars arbetsvecka 2026 för personal med klientnära arbete och behöver förstärka med fler medarbetare på flera av våra enheter inom förvaltningen.
Uppdraget
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med:
• Utredning och bedömning enligt SoL och LVU
• Att besluta och följa upp stödinsatser för barn, unga, familjer och vuxna
• Dokumentation och rättssäker handläggning
• Att utveckla och stärka arbetet med förebyggande insatser
• Samverkan med skolor, vård, föreningsliv och andra myndigheter
Utmaningar och möjligheter
Vi befinner oss i en förändringsresa där fler förebyggande och stödjande insatser ersätter placeringar. Det innebär att du får vara med och:
• Stärka barn och ungas delaktighet
• Bidra till snabbare och mer tillgängliga stödformer i hela kommunen, även i landsbygd och skärgård
• Utveckla arbetssätt med metoder som BBIC och Signs of Safety
• Hantera komplexa ärenden som kräver både struktur och kreativ problemlösning
Kvalifikationer
• Socionomexamen
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Kunskap om socialtjänstlagen, LVU och övrig relevant lagstiftning
Meriterande
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst
• Kunskap om BBIC, Signs of Safety eller liknande metoder
• Finska eller något av de nationella minoritetsspråken
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Välkommen till oss
Socialförvaltningen i Norrtälje kommun arbetar för att stärka människor i utsatta situationer och förebygga sociala problem. Vi är en kommun som kombinerar småstadens närhet med skärgårdens unika miljö. Här får du både en meningsfull arbetsvardag och möjligheten att växa i din yrkesroll.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande - vänta inte med din ansökan.
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis - personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finsktförvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217), https://www.norrtalje.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje Kommun Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Johanna Hammarqvist johanna.hammarqvist@norrtalje.se 0176 - 713 23 Jobbnummer
9609675