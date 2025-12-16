Socialsekreterare till Socialförvaltningen
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Kom och gör skillnad tillsammans med oss!
Vi söker nu en ny medarbetare till vårt ungdomsteam och till uppdraget som HVB-handläggare och efterfrågar dig som vill göra skillnad för våra mest utsatta ungdomar.
Ungdomsteamet är en del av vår ena utredningsenhet och består idag av tre HVB-handläggare och fyra utredande socialsekreterare, samt en 1:e socialsekreterare som arbetsleder teamet. Teamet är en entusiastisk arbetsgrupp som vill mycket och drivs av att vara en del i att förstärka och förbättra möjligheterna för målgruppen.
Vår enhet består av socionomer med blandade åldrar och erfarenheter. Hos oss skulle du få många erfarna kollegor, en god introduktion och ett gott arbetsklimat med nära arbetsledning. Du har stora möjligheter att själv strukturera din tjänst och planera din dag. Vidare har vi administratör anställd som resurs för socialsekreterarna, erbjuder reflektionstid varje vecka och det finns möjligheter till arbete på distans. Vi ingår i Yrkesresan och har kontinuerlig extern handledning. Varbergs kommun arbetar med flextid, friskvårdsbidrag, semesterväxling samt rabatt på Hallandstrafikens årskort och du parkerar gratis.
Som HVB-handläggare följer du de barn och unga som placeras på institution, HVB eller stödboende. Arbetet innebär att nära följa upp vården, planera för nästa steg i vårdkedjan samt samverka med nätverket runt den unge. Alla externa placeringar följs av två handläggare och samarbetet med ungdomsutredarna, vilka utreder och följer upp öppenvårdsinsatser med fokus på normbrytande beteende, är tätt. Då teamet är i ständig utveckling kan innehållet i tjänsten komma att förändas - utifrån verksamhetens behov och förbättringsarbete med fokus på målgruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning. Vi ser gärna att du tidigare arbetat med ungdomsfrågor och vill att du brinner lite extra för målgruppen. Det är viktigt att du såväl kan arbeta självständigt som att du vill vara en del i ett team. Du behöver också se samverkan som både roligt och nödvändigt.
Arbetet kräver att du har en god samarbetsförmåga, är flexibel och både strukturerad och analytisk, men kanske framförallt att du är empatisk och har ett gott bemötande. För att trivas hos oss behöver du också ha en vilja att bidra till såväl trivsel som enhetens goda arbete med att förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och unga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och det är dessutom nödvändigt med B-körkort
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil.
