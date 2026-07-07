Socialsekreterare till Social Jour
Malmö kommun / Socialsekreterarjobb / Malmö Visa alla socialsekreterarjobb i Malmö
2026-07-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Ref: 20261666
Är du sugen på en ny utmaning och en möjlighet att använda hela din kompetens som du samlat på dig genom året? Hos oss erbjuds du en arbetsvardag som innebär stor variation, såväl i uppdrag som i de verksamheter och människor du möter. Det är en utmanande men rolig och lärorik tjänst där du får möjlighet att bidra med din fulla kompetens.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Social Jour handlägger akuta ärenden inom socialtjänstens samtliga områden, exempelvis orosanmälningar gällande barn, unga och vuxna, ärenden som rör våld i nära relation, LVM samt akuta beslut kring boende och ekonomiskt bistånd. Verksamheten servar både Malmö stad och Burlövs kommun och är även en del av Malmö stads krisstödsorganisation.
Till Social Jour aktualiseras en bred social problematik vilket gör att arbetet är omväxlande och tempot oförutsägbart. Du arbetar självständigt och med hög delegation tillsammans med dina kollegor och man är aldrig ensam i en bedömning. Tillsammans arbetar ni för att kontinuerligt utveckla verksamheten, bland annat genom att arbeta med metodutveckling och samverkan internt och externt. I arbetsuppgifterna ingår även rådgivning via telefon.
Social jour har även som uppdrag att vara första ögonen på plats vid en krissituation. Vid behov är Social Jour därmed ett operativt stöd till Malmö stads centrala krisledning och initierar krisstöd till Malmöborna.
På vardagarna är social jour öppen mellan kl 16.00 till 08.00. På helger samt röda dagar är det öppet dygnet runt. Arbetstiden är förlagd enligt schema under alla dessa tider.Kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller följande krav för tjänsten:
Socionomexamen (210hp)
Minst 5 års erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten, Helst inom området Barn och unga
God kunskap om lagstiftning kring LVU, LVM och SoL och kunna applicera den i verkligheten.
Erfarenhet av BBIC
Mycket goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som i skrift
Goda datorkunskaper
B-körkort för manuell växel
Det är meriterande om du tidigare arbetat enligt Signs of safety, har utbildning och erfarenhet av MI samt fortbildning inom området barn och unga (såsom anknytningsteori, ADAD m.m). Om du har erfarenhet av arbete i Procapita och/eller Lifecare kommer det att underlätta ditt arbete. Vidare meriterande att ha arbetat i krisverksamheter eller ha annan erfarenhet av att möta människor i kris.
Vi söker dig som är lyhörd, respektfull och rak och som har en tro på medborgarens egna förmågor och som fokuserar på möjligheter i mötet med en individ. Du som söker brinner för att ge ett gott bemötande och god service till medborgare och samarbetspartners. Du är en trygg och stabil person som även i mer stressiga situationer bibehåller ett lugn och ett fokus. Du ser dig själv som en orädd och noggrann beslutsfattare som kan analysera när det krävs och ha is i magen när situationen kräver det. Förutom det ovan nämnda lägger vi stor vikt vid din samarbetsförmåga, flexibilitet samt initiativförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
I Social jour arbetar 14 medarbetare på ett 16-veckors rullande schema som innefattar, dagpass, kvällspass och nattpass, såväl veckodagar som helg.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform och tjänster: 2 tillsvidareanställningar, eventuellt även 1 vikariat
Omfattning: Heltid
Tillträde: 1 nov eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från socionomutbildning, id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt utdrag ur belastningsregister.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261666". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se +4640304830 Jobbnummer
9995471