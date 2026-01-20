Socialsekreterare till skadligt bruk och beroende
2026-01-20
Nu söker vi en engagerad socialsekreterare för ett vikariat till skadligt bruk och beroendeteamet!
Välkommen till Utredningsenheten i Ludvika kommun! Här utgår vi från vår värdegrund Lagandan som består i fyra principer relationer, glädje, lärande och driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Arbetsplatsen
Individ- och familjeomsorgen är en del av Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika kommun. Vi är cirka 100 medarbetare organiserade i fem enheter: Utredningsenheten, Stöd- och försörjningsenheten, Familjehem- och familjerättsenheten, Öppenvårdsenheten samt Ami. Utredningsenheten består av fyra funktionsgrupper och leds av en enhetschef tillsammans med två förste socialsekreterare. Hos oss arbetar vi i team, ofta två och två i ärenden och värnar om nära arbetsledning, reflektionstid och en god arbetsmiljö.
Inom skadligt bruk och beroende har vi en tillgänglig öppenvård som kan möta behovet av insatser på hemmaplan. Öppenvården är nära ansluten till socialkontoret.
Vi erbjuder dig
• En arbetsplats där laganda och teamarbete står i fokus.
• Gemensamma metod-, trivsel- och planeringsdagar.
• Stora möjligheter att utveckla och forma arbetssätt.
• Kollegor och chefer med lång erfarenhet och hög kompetens.
• Ett stimulerande arbete präglat av engagemang, lärande och gemenskap.
• Vi deltar i Yrkesresan, vilket ger dig en tydlig struktur för kompetensutveckling.
Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i arbetsgruppen med skadligt bruk och beroende möter du vuxna personer med beroende av alkohol och narkotika samt spel om pengar.
Du kommer bland annat att:
• Utreda ansökningar enligt SoL
• Följa upp beslutade insatser
• Bereda ärenden med stöd av LVM
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen
• Eller annan likvärdig högskoleutbildning där socialrätt är ett krav för tjänsten.
Meriterande
• Erfarenhet av utredning och handläggning av vuxna enligt SoL och LVM.
• Utbildning i ASI.Dina personliga egenskaper
Du är prestigelös och förstår vikten av att samarbeta för att tillsammans med andra kollegor och samarbetspartners kunna nå resultat och de mål vi arbetar mot. Du har förmågan att tillföra entusiasm och energi i din arbetsgrupp. Du anpassar kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du är tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt i de utmaningar vi möter. Du är flexibel i arbetssätt och tempo för att möta klienternas behov och arbetsgruppens utmaningar. Dokumentation är en viktig del i arbetet, därför är det nödvändigt att du har intresse för detta. Du är ansvarstagande, kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid att teamets samlade kompetens gynnar vårt uppdrag.
Det här får du av oss
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform: Vikariat, t.om 2027-12-31
Omfattning: 100%
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Snarats, enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret ska kunna lämnas inför en eventuell anställning.
Du ska kunna uppvisa legitimation och lämna examensbevis vid intervju.
Har du skyddad identitet ska du inte söka via webben - kontakta oss i stället.
Upplysningar
Enhetschef: Kim Trosell, 0240-860 30 kim.trosell@ludvika.se
Förste socialsekreterare: Johanna Johansson, 0240-868 19 johanna.johansson@ludvika.se
Förste socialsekreterare: Lisa Engström, 0240-868 28 lisa.engström@ludvika.se
Arbetstagarorganisation nås via kommunens växel, 0240-860 00
Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2026. Urval sker löpande under ansökningstiden och intervjuer kan komma ske innan sista ansökningsdagen. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig till oss på Utredningsenheten i Ludvika kommun. Arbetsgivare: Ludvika kommun, Social- och utbildningsförvaltningen. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se Jobbnummer
