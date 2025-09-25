Socialsekreterare Till Semistrukturerad Öppenvård För Personer Med Laro
2025-09-25
Ref: 20252213 Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta inom Öppenvård LARO (den semistrukturerade öppenvården för vuxna Malmöbor med LARO).
Hos oss arbetar vi både hands-on med praktiska och kompensatoriska insatser, och med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt. Målet är att erbjuda ett effektivt och tillgängligt stöd utifrån varje individs behov. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera och driva verksamheten för målgruppen. Uppdraget syftar till att stärka deltagarnas följsamhet till sin underhållsbehandling, undanröja hinder i vardagen och bidra till ökad livskvalitet.
Arbetet sker både individuellt genom psykosociala stödinsatser och praktiskt stöd, och i grupp där olika aktuella teman tas upp. Verksamheten erbjuder även frukost och lunch för deltagarna samt tillgång till kreativ verkstad, träning på gym och NADA-akupunktur.
Den semistrukturerade öppenvården sker dagtid, måndag till fredag. Som medarbetare inom Öppenvård LARO arbetar du tillsammans med ytterligare tre kollegor. I uppdraget ingår det att vara kontaktperson till ett antal Malmöbor och samverka med såväl IFO Utredning, som är uppdragsgivare, som med andra aktörer den enskilde har kontakt med. En viss del administrativt arbete ingår också.
Verksamheten har totalt 12 platser som Malmöbon får ansöka om via sin socialsekreterare på IFO Utredning. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning som kan bedömas som likvärdig.
För att vara aktuell ska du också ha:
•
Aktuell erfarenhet av socialt arbete med personer i riskbruk, skadligt bruk eller beroende.
•
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
•
Grundläggande datorkunskaper.
Det är meriterande om du har:
•
Erfarenhet av arbete med personer med opioidberoende.
•
Erfarenhet av arbete med personer i LARO-behandling.
•
Erfarenhet av arbete med samsjuklighet.
•
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
•
Erfarenhet av dokumentation i socialt arbete, gärna i Journal Digital
•
B-körkort för manuellt växlad bil
• Utbildning i något eller flera av följande:
• Återfallsprevention (ÅP)
• Motiverande samtal (MI)
• Case Management (CM)
• Community Reinforcement Approach (CRA)
• Återhämtningsinriktat arbetssätt
• Första hjälpen vid psykisk ohälsa
• Samsjuklighetsmanualen
Förutom ovanstående kvalifikationer söker vi dig som har ett empatiskt förhållningssätt och förmåga att agera med handlingskraft utifrån individens specifika behov. Du har ett harm reduction-perspektiv och arbetar utifrån ett good enough-tänk, där målet är att möta individen där hen befinner sig.
Du är uppfinningsrik, flexibel och lösningsfokuserad i din arbetsmetod och har lätt för att anpassa dig efter förändrade förutsättningar. Din förmåga att se möjligheter, hitta praktiska lösningar och samarbeta med såväl deltagare som kollegor är en viktig tillgång i rollen.
Om arbetsplatsen
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp om fyra medarbetare.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse.Övrig information
Intervjuer planeras att hållas v.43-44.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Innan anställning behöver du visa socionomexamen eller intyg på likvärdig utbildning samt giltig id-handling.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
