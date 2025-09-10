Socialsekreterare till samverkansprojekt med förskolor
2025-09-10
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Vi befinner oss just nu i en spännande fas av att bygga upp vår första linje inom individ och familjeomsorgen.
Avdelningen Individ och familj ansvarar för stöd och service till invånare i stadsdelsområdet och har från och med 1 januari 2025 fyra verksamhetsområden: främjande, första linjen individ och familj, barn och unga samt vuxen. Området Första linjen består av:
• Förebyggande och tidiga insatser för barn, unga och vuxna
• Socialtjänstens mottagning för barn, unga och vuxna (ekonomiskt bistånd och beroende)
• Mottagningsenheten för barn och unga
• Social insatsgrupp, anhörigstöd samt träffpunkten
• Familjerätt
Vi erbjuder
Nu söker vi dig som vill arbeta tillsammans med oss i ett samverkansprojekt mellan socialtjänst och förskola. Ta chansen att omsätta din tidigare erfarenhet inom området i detta projekt där du har stora möjligheter att påverka. Tjänsten är förlagd i en projektgrupp inom Mottagningsenheten för barn och unga inom första linjens socialtjänst. Projektet har varit igång operativt sedan början av 2024. Projektgruppen består av tre socialsekreterare med inriktning förskola, en föräldrarådgivare samt en projektledare/gruppledare. Det finns även en familjebehandlare som är del av projektet.
Projektet är ett flerårigt samverkansprojekt mellan socialtjänst och förskola med fokus på nya arbetssätt för att i större omfattning tidigt upptäcka barn och som behöver stöd eller skydd. Vi utvecklar vårt arbetssätt i linje med den nya socialtjänstlagen och stärker vår samverkan med andra aktörer för att tidigt identifiera och stödja barn i behov av skydd.
Vi erbjuder dig nära arbetsledning i en positiv miljö, flexibel arbetstid, vinter- och sommararbetstid, semesterväxling, friskvårdsersättning 3000 kr och gym tillgängligt i förvaltningshuset. Som anställd hos oss har du tillgång till rabatterade priser hos flertalet friskvårdsleverantörer.
Din roll
Samverkansprojektet arbetar med att utveckla och etablera en fördjupad samverkan mellan socialsekreterare, föräldrarådgivare, öppenvård och förskolepersonal. Vi skapar nya arbetssätt, etablerar rutiner, håller utbildningar samt har olika former av samverkan för att i större omfattning tidigt upptäcka barn som behöver stöd eller skydd. Du kommer ha en viktig roll i att sprida lärdomar från projektet. Sju förskolor i Vällingby och Hässelby gård är involverade i projektet.
Socialsekreterarna i projektet arbetar med familjer och gör kortare barnavårdsutredningar samt utför vissa stödinsatser så som t.ex. Tryggare barn, föräldrarådgivning, praktiskt stöd samt leda nätverksmöten. Vi vill involvera och stötta barnets förskola och nätverk för att tillsammans med nätverket hitta lösningar för barnets bästa. I ett tidigt skede av familjernas kontakt med socialtjänsten erbjuds stöd till förändring. Samverkan är en viktig del av ditt arbete och detta sker inom förvaltningens egna verksamheter socialtjänst och förskola men också med externa aktörer som BVC, Malinamottagning, BUMM m.fl. Du kommer också tillsammans med projektets föräldrarådgivare och familjebehandlare hålla samverkansmöten och utbildningar i nära samarbete med förskolepersonal. Vi kommer utveckla arbetssätt och metoder för att effektivt identifiera barn som är i behov av stöd/skydd samt nå föräldrar med tidigt stöd via förskolan.
Din kompetens och erfarenhet
• Socionomexamen och har flerårig erfarenhet av BBIC och myndighetsutövning för målgruppen barn
• Meriterande om du har utbildning inom Signs of safety, Tryggare barn eller något av stadens föräldrastödsprogram KOMET och ABC.
• Du har god vana av att hålla i större möten t ex SIP-möten eller nätverksmöten.
Vidare har du goda kunskaper om barns utveckling samt ett stort engagemang för förbättringsarbete gällande barn och deras familjer. Du har goda kunskaper om gällande Socialtjänstlag och LVU. Du har också god förmåga att uttrycka dig i svenska, tal och skrift.
Som person är du strukturerad, flexibel och självgående. Du är initiativtagande, skapar relationer och är van att samarbeta och samverka med andra.
Viss tidig morgon/kvällstjänstgöring kan förekomma då du håller i möten på förskolor eller med andra aktörer.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vid anställning ska belastningsregister uppvisas.
