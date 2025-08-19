Socialsekreterare till Resursteam- Verksamhetsområde Barn och unga
2025-08-19
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad i barns och ungas liv? Vill du ha tid att bedriva socialt arbete direkt med familjerna? Vill du vara med och påverka verksamheten och bidra i internt utvecklingsarbete? Hos oss i Järfälla får du chansen att arbeta i en utvecklingsinriktad verksamhet som alltid har barnens bästa i fokus. Vi söker nu erfarna socialsekreterare till ett nytt resursteam inom vårt verksamhetsområde Barn och unga.
Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för områdena äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg (IFO). Inom individ- och familjeomsorgen arbetar verksamhetsområdet Barn och unga med stöd till barn, ungdomar och
familjer. Verksamhetsområdet består av sju enheter:
• Utredning Barn och unga: Fyra utredningsgrupper som utreder, följer upp insatser och ger stöd utifrån barns och ungas
behov. En enhet har särskilt fokus på ungdomar med normbrytande beteende och risk för kriminalitet.
• Mottagningsenheten: Hanterar nya ärenden och har även ett kompetensteam som stödjer hela verksamheten.
• Familjerätten: Arbetar med familjerättsliga frågor som vårdnad, boende och umgänge, i samarbete med Upplands-Bro
kommun.
• Familjehemsenheten: Ansvarar för familjehemsplacerade barn och unga, familjehem, kontaktfamiljer/personer och ensamkommande barn.
Vårt arbete präglas av nära samarbete, kvalitet och rättssäkerhet och vi arbetar kunskapsbaserat och individanpassat för att skapa hållbara lösningar för barn och unga.
Vi jobbar nära våra kollegor inom verksamhetsområdet, och har tillgång till
en stor intern öppenvård.
Vårt kontor i Jakobsberg ligger bara 18 minuter från T-centralen med pendeltåg. Som anställd får du förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kronor och rabatter via vår förmånsportal Vi värnar om balansen mellan arbete och fritid samt erbjuder flexibel årsarbetstid.
Som socialsekreterare i resursteamet får du ett varierat och meningsfullt arbete där du tillhör Mottagningsenheten och stöttar hela verksamhetsområdet Barn och unga. Du arbetar på alla våra enheter, där behov av förstärkning behövs. Uppdragen omfattar allt från initiala bedömningar till uppföljning av insatser och utvecklingsarbete. Du arbetar med egna ärenden och stöttar nyanställda, samt arbetar med komplexa ärenden. Verksamhetssystemet för handläggning och dokumentation är Lifecare. I din roll bidrar du till att stärka verksamheten och säkerställa att insatserna för barn och unga alltid håller hög kvalitet och rättssäkerhet. Skillnaden i denna tjänst mot andra socialsekreterartjänster är att du kommer att ha färre antal obligatoriska möten för personal utan ha mer tid till arbetet. Kvalifikationer
Rent formellt behöver du ha:
• Socionomexamen.
• Flera års erfarenhet inom flera av områdena inom verksamhetsområde barn och unga.
• Minst 5 års erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning
• Goda kunskaper om BBIC, Signs of Safety och relevant lagstiftning.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som är strukturerad och har förmågan att organisera, planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är en stabil person som är trygg i dig själv och din yrkesroll, hanterar pressade situationer väl och behåller lugnet i komplexa ärenden. Du är även samarbetsorienterad och har lätt för att arbeta tillsammans med andra. Du har lätt för att skapa relationer, är lyhörd och tydlig i din kommunikation. Körkort är en tillgång i arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team!
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Urval och intervjuer sker löpande under processens gång. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Enhetschef
