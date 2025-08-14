Socialsekreterare till Resursenheten - familjehem i Karlstad
2025-08-14
Resursenheten - familjehem har en organisatorisk tillhörighet hos Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning i Karlstad.
Resursenheten består av en kunnig och engagerad arbetsgrupp med sju socialsekreterare samt ärendehandledare och enhetschef där samtliga har lång erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård. Dina arbetsuppgifter
Barn som placeras i familjehem är en av samhällets mest utsatta grupper. Barnen är i behov av omfattande stöd för att kunna utvecklas positivt. God kvalitet inom familjehemsvården är därför mycket viktig och ställer krav på fungerande rekrytering och utredning av familjehemmen samt utbildning och stöd till familjehemmen.
Vi söker nu en socialsekreterare för en tillsvidareanställning på Resursenheten - familjehem i Karlstad.
Arbetsuppgifterna består i att rekrytera, utreda och handleda familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner för barn och unga i Karlstads kommun.
När du kommer till oss får du en mentor från arbetsgruppen och introduktion så att du stegvis kommer in i arbetet. Vi har en ärendehandledare på enheten som vägleder och handleder dig i ditt dagliga arbete. Vi har extern handledning och du kommer att få kompetensutveckling kontinuerligt. Och framförallt så kommer du till ett härligt gäng att lära känna och jobba tillsammans med. Kvalifikationer
Du har socionomexamen och en bakgrund inom socialtjänsten med erfarenhet av att jobba med familjehemsvård. Som person är du utåtriktad och vill ha en framträdande roll när det gäller rekrytering av nya familjehem. Du trivs med att arbeta självständigt såväl som i grupp. Du är utåtriktad och bra på att skapa relationer då det är en framgångsfaktor i yrkesrollen. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Du har möjlighet att ha en flexibel arbetsdag utifrån att tjänsten innebär resor.
Påbyggnadsutbildning inom området är meriterande såsom erfarenheter inom socialtjänstens barnavård, Marte Meo/MAFI, Kälvestensmetoden och Traumamedveten omsorg (TMO).
Körkort B är ett krav.
Om Karlstads kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
