Socialsekreterare till relationsvåldsteamet, Enskede-Årsta-Vantör, (vik)
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-09-04
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Är du en stabil och självgående person som är intresserad av målgruppen och ett nytt sammanhang är du varmt välkommen till oss på relationsvåldsteamet! Vi erbjuder dig ett spännande och ansvarsfullt arbete, möjligheter att utvecklas och att vara med och bygga framtidens socialtjänst.
Vår målgrupp är personer från 18 år, som i vuxen ålder, är eller har varit utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld och förtryck samt personer som utövar våld i nära relation.
I relationsvåldsteamet ingår det sex socialsekreterare som arbetsleds av en enhetschef. Flera av socialsekreterarna i temat har arbetat i flera år och vi är en engagerad och utvecklingsinriktad grupp som vill göra skillnad för de vi möter. Hos oss får du arbeta med engagerade, kompetenta och prestigelösa kollegor, som generöst delar med sig av sig själva och sin kunskap.
En av våra duktiga medarbetare kommer vara föräldraledig och därför söker vi nu en vikarierande socialsekreterare som vill bidra med sin kompetens till teamet.
Vi erbjuder bland annat
• Flextid
• Friskvårdsbidrag
• Närhet till chefer
• Kompetensutveckling inom våld i nära relationer
Din roll
I det viktiga och utmanande arbetet som socialsekreterare på relationsvåldsteamet utreder du och bedömer behov av stöd, hjälp och skydd enligt Socialtjänstlagen. Du följer upp beviljade insatser och stöttar personer i deras livssituation samt ger rådgivning och service till de invånare som söker vårt stöd både psykosocialt, vägledande och socialt. Du samverkar med både interna och externa samverkanspartners.
Din kompetens och erfarenhet
• socionomexamen
• erfarenhet av att arbeta med utredningsarbete inom socialtjänsten
• utbildning i FREDA-bedömningsinstrument
Vi söker dig som har en personlig mognad och positiv grundsyn och som kan kombinera kompetens med förståelse för hur det är att arbeta i en politisk styrd organisation. Du ska vara trygg i de beslut du fattar. För oss är det viktigt att du har ett flexibelt förhållningssätt samtidigt som du är trygg och stabil i dig själv då målgruppens utmaningar kräver detta.
Det är viktigt att du kan arbeta självständigt men även att du kan och vill samverka med kollegor och andra samarbetspartners när det krävs. Du är också stresstålig och kan hantera akuta situationer samt besitter en uthållighet då ärendena är komplexa.
Intervjuer sker löpande under processen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5047". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, EÅV stadsdelsförvaltning, Område Vuxen, RVT & Bogrupp Kontakt
Andrea Johansson Saarinen, enhetschef andrea.johansson.saarinen@stockholm.se 08-50820159 Jobbnummer
9492573