Socialsekreterare till receptionen Socialförvaltningen
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Varberg Visa alla socialsekreterarjobb i Varberg
2026-06-23
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser – både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad – varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren socialsekreterare som kan möta våra klienter och ha en vägledande roll i vår reception.
I rollen ingår bland annat att:
• Ge ett gott bemötande och god service till de klienter och besökare som kommer till oss
• Vägleda de klienter som besöker oss, både vidare internt och till externa parter
• Ge stöd/vägledning i praktisk hantering av återansökningar ekonomiskt bistånd, bistå att söka information vid dator
• Arbeta med vissa ekonomiska processer samt beställningar
• Ge stöd till socialsekreterare i vissa arbetsuppgifter
• Dokumentera vissa uppgifter i verksamhetssystemet
• Bidra till utveckling och kvalitetssäkring av arbetet i receptionenKvalifikationer
Vi önskar att du som söker tjänsten har en bred och god kunskap om Socialtjänsten, men också kunskap om samhället i stort. Arbetet kräver att du är strukturerad, har ett mycket gott bemötande och hög servicegrad samt vana vid att möta Socialtjänstens målgrupper. Sammansättningen av arbetsuppgifter kräver att du är flexibel och lösningsfokuserad.
Vi ser också att du har:
• Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Socialrätt är ett krav.
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten
• God svenska i tal och skrift
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt överenskommelse.
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det.
Rekrytering kan komma att ske löpande under annonseringstid. Intervjuer planeras till ons 8/7
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333285". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Kristina Hedlund 070-399 24 08 Jobbnummer
9975792