Socialsekreterare Till Projekt Framåt Inom Ekonomiskt Bistånd/ama
Jönköpings kommun / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2025-12-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara med och utveckla ett nytt arbetssätt i ett sammanhang där vi arbetar nära deltagaren? Nu söker vi en socialsekreterare till FRAMÅT - ett ESF finansierat projekt där AMA, tillsammans med oss inom socialförvaltningens försörjningsstöd, stöttar personer med försörjningsstöd att närma sig arbete eller studier.
FRAMÅT är ett ESF-finansierat samverkansprojekt mellan arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och socialförvaltningens område ekonomiskt bistånd. Projektets mål är att minska långtidsarbetslösheten och behovet av ekonomiskt bistånd i Jönköpings kommun.
FRAMÅT är ett projekt som bygger framtidstro genom att synliggöra individens resurser. Med ansvar och motivation får deltagarna stöd att ta steg vidare mot arbete och utveckling. Genom ett tydligt åtagande och en känsla av tillhörighet skapas möjligheter till delaktighet och långsiktig förändring.
Vi tror att vägen framåt börjar med det som redan finns - inom individen. Målgruppen är vuxna med försörjningsstöd som står långt från arbetsmarknaden, ofta med komplexa behov såsom psykisk ohälsa, språkliga hinder, låg utbildningsnivå eller funktionsnedsättningar.
Ditt nya jobb
Inom projekt FRAMÅT genomförs gemensamma bedömningar mellan socialförvaltningen och AMA för att säkerställa tidiga och samordnade insatser för personer med försörjningsstöd. Socialsekreterare och koordinatorer kartlägger tillsammans individens arbetsförmåga, behov och nästa steg mot arbete eller studier, med stöd av strukturerad metodik och motiverande samtal. Bedömningen ligger till grund för en individuell handlingsplan och en sammanhållen process utan glapp mellan systemen.
Som socialsekreterare i FRAMÅT kommer du att:
- Arbeta strukturerat med både bedömning och aktivt stöd
- Arbeta med uppföljning av deltagarnas utveckling i projektet
- Ge information och rådgivning till sökande när det gäller försörjningsstöd
- Skapa förutsättningar för nytt arbetssätt mellan område ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsavdelningen
- Samverka inom teamet och med andra viktiga aktörer för att få till en smidighet och en effektivitet i processen
Din kompetens
Vi söker dig som har en avslutad och godkänd socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av område ekonomiskt bistånd, kunskap om arbetsmarknadspolitiska insatser och/eller socialt arbete, erfarenhet av ESF-projekt, erfarenhet av att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden samt MI-utbildning.
Som person är du stabil, självgående och strukturerad. Du trivs med att utveckla nya arbetssätt och du har ett genuint intresse för samverkan och helhetssyn där du förmår att involvera och informera aktuella parter. Du har goda kunskaper i svenska språket i tal-, läs- och skrift samt goda datorkunskaper. Körkort B är ett krav.
Vi erbjuder dig
Som anställd hos oss får du ta del av olika förmåner, läs mer https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Område ekonomiskt bistånd inom socialförvaltningen ansvarar för försörjningsstöd och arbetar för att stödja individen mot självförsörjning. Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) arbetar för att stärka människors väg till egen försörjning genom arbetsmarknadsinsatser och samverkan med andra aktörer.
Bra att veta
Tjänsten är en tidsbegränsad projektanställning, heltid, med tillträde 2026-02-01 till och med 2028-12-31. Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag-fredag. Det finns möjlighet till anställning inom området efter projekttiden.
I din ansökan vill vi att det finns ett CV samt bifogat examensbevis och aktuella tjänstgöringsintyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas med intyg där det framgår befattning och vilken omfattning du arbetat. Även om du redan arbetar hos oss behöver du visa upp examensbevis och tjänstgöringsintyg för tjänster du tidigare haft utanför kommunen. Ansökningar som inte uppfyller detta kommer inte att prioriteras.
Urval sker löpande och intervjuer hålls 12:e, 13:e, 22:a och 23:e januari. Söker du tjänsten och blir kallad på intervju behöver du vara tillgänglig här.
Innan anställning ska du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, detta heter "Kontrollera egna uppgifter".
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se informationsrutan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1497". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Sofia Nyström 036-106025 Jobbnummer
9651203