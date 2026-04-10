Socialsekreterare till planering mot självförsörjning
Är du redo för framtiden? Det är vi - och nu söker vi dig!
Inom Arbete och välfärdsförvaltningen i Kristianstad står vi inför en spännande förändringsresa. Vår vision är tydlig: En förvaltning - redo för framtiden!
Vi utvecklar vår organisation för att möta framtidens behov och skapa ännu bättre förutsättningar för våra medborgare. Från april 2026 kommer vi att arbeta i en ny organisation - med fokus på en modern, hållbar och rättssäker välfärd.
Hos oss arbetar idag omkring 480 engagerade medarbetare som varje dag gör skillnad för människor i olika skeden av livet. Tillsammans skapar vi trygghet, delaktighet och möjligheter.
Nu söker vi fler medarbetare som vill vara med på vår förändringsresa. Är du driven, nyfiken och vill bidra till ett meningsfullt arbete? Då kan du vara den vi söker!
Din roll hos oss
Vi söker dig som är socialsekreterare och som vill göra skillnad för personer som står långt från arbetsmarknaden
Ditt uppdrag som socialsekreterare är att stödja och vägleda personer till självförsörjning, en roll som ger dig en meningsfull och givande arbetsdag. Genom att arbeta tätt tillsammans med klienterna i deras utveckling, ser du till att de får de verktyg och den support de behöver för att lyckas.
Vägen till självförsörjning ser olika ut och uppdraget är att arbeta med klienten i den fas den befinner sig. Genom FIA intervju får du och klienten en gemensam bild av hur vägen mot självförsörjning ska se ut för just den klienten. Det kan vara stöd att komma i gång i aktivitet via kommunens arbetsmarknadsinsatser, men det kan också vara så att klienten är i början av sin planering och då kan din uppgift vara att initiera olika former av samverkan med andra aktörer så som vården och Försäkringskassan.
Om du är ny som socialsekreterare får du ett introduktionsprogram för att snabbt komma in i jobbet med stöd från teamledare, mentor och kollegor för att underlätta din väg till självständighet i arbetet. Du kommer att delta i studiebesök inom förvaltningen och ha regelbundna avstämningar med teamledare och enhetschef, där det finns tid för reflektion. Utöver detta deltar du i samråd och samverkan. Du kommer också att få både externa och interna utbildningar och lära dig om JP, rutiner, riktlinjer och handböcker för att säkerställa att du får den kunskap som behövs för rollen.
Vem söker vi?
Du behöver ha socionomexamen eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du har studerat socialrätt, antingen som en del av din utbildning eller genom fristående kurser. Om du dessutom har erfarenhet av myndighetsutövning är det en fördel.
Kommunikation och dokumentation en stor del av dina arbetsuppgifter och därför är det viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift. Du har förmågan att skriva tydligt och strukturerat, och du anpassar din kommunikation efter målgruppen. Det är också positivt om du kan kommunicera på ytterligare språk och om du har insikter i andra kulturer är det ett stort plus. Du har goda kunskaper i Officepaketet och andra digitala verktyg, som du använder för att söka information och utveckla din kunskap. Dessutom har du lätt för att lära dig nya system och känner dig bekväm med olika digitala kommunikationssätt.
För att lyckas i rollen är du en prestigelös person som har lätt för arbeta med människor, vilket innebär att du är bra på lyssna, visa empati och respekt. Du kan samarbeta, skapa och upprätthålla goda relationer, både inom och utanför organisationen. Du står för god etik och sunda värderingar och du arbetar aktivt för att främja lika möjligheter både inom organisationen och i samhället.
Vi vill att du har intiativförmåga och kan fatta ibland snabba och tydliga beslut, både självständigt och i samarbete med andra. Förmåga att analysera och bedöma data och kan komma fram till välgrundade slutsatser och hitta lösningar. Du kan planera och organisera ditt arbete och ser till att saker blir gjorda. Att följa instruktioner, riktlinjer och lagkrav, samtidigt som du alltid håller dig till tidsplaner och deadlines är en självklarhet för dig.
Det här är vi
Arbete- och välfärdsförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
Vi arbetar utifrån vår vision "Möjlighet att lyckas" och vår värdegrund som utgår från de fem begreppen: Respektfull, Delaktighet, Resultatinriktad, Professionell och Tillitsfull. Orden är grunden i vårt varumärke och de beskriver hur förvaltningen vill uppfattas av dem vi är till för.
Verksamheten utbildning och arbete har ca 100 medarbetare som arbetar för att nå målet att ha en etablerad och självförsörjande befolkning.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AOV-2026-27".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Verksamheten för utbildning och arbete Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Christian Nilsson akademssr@kristianstad.se 044-13 54 54
9848093