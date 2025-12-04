Socialsekreterare till placeringsenheten
2025-12-04
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter. Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Nu har du möjlighet till ett angeläget och stimulerande arbete som socialsekreterare på Placeringsenheten där du kommer ingå i en engagerade arbetsgrupp med kollegor som månar om och stöttar varandra!
Barn-och ungdomsvårdens myndighetsutövning består av fyra enheter, mottagning-, utredning-, famljehem och familjerätt samt placeringsenheten.
Placeringsenheten är uppdelad i två team:
* placering barn
* placering ungdom.
Inom enheten finns förutom handläggarna en enhetschef, en specialistsocionom samt en barn- och ungdomsassistent.
Hos oss på individ- och familjeomsorgen har du goda möjligheter till kompetensutveckling och du är aktivt med i utvecklingen av verksamheten i enlighet med vårt uppdrag. Vi har regelbunden extern grupphandledning.
För att balansera de höga krav som ställs i yrket erbjuder förvaltningen samtliga myndighetsutövande medarbetare en timmes reflektionstid per arbetsdag.
Kommunövergripande förmåner vi erbjuder dig är bland annat:
* semesterväxling
* årsarbetstid
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
Arbetsuppgifter
I arbetet som socialsekreterare på placeringsenheten är ditt huvudsakliga uppdrag att fokusera på det placerade barnet/ungdomen och följa upp vården för att ge barnet en trygg, god och säker vård. Du arbetar i nära kontakt med barn och ungdomar, vårdnadshavare och familjehem. Du gör kontinuerliga uppföljningar genom barnsamtal och hembesök.
Som socialsekreterare har du myndighets- och handläggningsansvar enligt SoL och LVU. Samverkan sker med personer i barnets biologiska- och professionella nätverk.
Socialsekreterare och familjehemssekreterare samarbetar för att de placerade barnen ska få en god omsorg. Vi samverkar också med kollegorna på de andra enheterna inom individ-och familjeomsorgsförvaltningen samt övriga samarbetspartners.
Du deltar aktivt i vårt pågående utvecklingsarbete och bidrar med dina erfarenheter och kunskaper. Vi är just nu mitt i en spännande implementering av Signs of Safety som ska genomsyra hela vårat arbete.
Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med ett utvecklat barnperspektiv, där kontakt och tid med barn prioriteras.Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav och vi vill att du har goda kunskaper om barns utveckling och ett engagemang för utsatta barn. Du ska ha erfarenhet av att arbeta utifrån BBIC och det är meriterande med erfarenhet av myndighetsutövning inom den sociala barn/ungdomsvården eller annat psykosocialt arbete med målgruppen.
För att trivas i rollen som socialsekreterare hos oss behöver du vara en person som är strukturerad i ditt sätt att arbeta, men du behöver även kunna vara flexibel och inte vara rädd för att tänka nytt. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du har en problemlösande analytisk förmåga. Tjänsten kräver att du har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, god förmåga till samarbete med andra och din vilja att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du ska ha ett öppet och förtroendeskapande förhållningssätt och vara trygg i din yrkesroll. Som socialsekreterare behöver du ha en personlig mognad och en god förmåga att skapa goda relationer med barn och deras familjer samt alla de parter som du samverkar med.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
I den här rekryteringen kan vi komma att tillämpa fortlöpande urval till intervju, så tveka inte med att skicka in din ansökan!
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun har en funktionsindelad organisation. Inom förvaltningens ansvarsområde finns barn- och ungdomsvård, beroendevård, ekonomiskt bistånd och familjerätt samt handläggning av alkoholtillstånd och strategiskt arbete inom områdena folkhälsa och trygghet och ANDTS. Förvaltningen har en väl utbyggd öppenvård för barn, unga och deras familjer samt för vuxna.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
