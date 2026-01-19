Socialsekreterare till öppenvårdsteamet inom Förstärkt öppenvård
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom Förstärkt öppenvård kommer du att ingå i en arbetsgrupp som ansvarar för att ge strukturerade öppenvårdsinsatser till barn och ungdomar i åldern 0-20 år och deras familjer. Målgruppen har komplexa behov av socialt stöd på grund av psykosociala svårigheter, och arbetet utförs utifrån biståndsbeslut.
Insatserna utformas och samordnas i nära samarbete med familjen, vilket bidrar till att ge dem bästa möjliga stöd och öka motivationen till förändring. Behandlingsarbetet sker i första hand i familjernas hemmiljö för att vara ett stöd i det dagliga när olika situationer faktiskt uppstår. Ditt arbete syftar till att hitta flexibla lösningar som kan undvika placeringar och främja stöd på hemmaplan.
I ditt arbete är en nära samverkan med socialsekreterare inom myndighet, annan behandlingspersonal och externa aktörer avgörande för att klara detta uppdrag. Du kommer därför att arbeta tillsammans med andra aktörer i tvärprofessionella team inom avdelning Barn och unga för att utveckla nya arbetssätt att möta kravet på flexibla hemmaplanslösningar. Du kommer även aktivt delta i att tillsammans med arbetsgruppen och närmaste ledning utveckla nya arbetssätt för att möta komplexa behov hos de familjer som vi möter.
Din arbetsplats
Socialförvaltningen har under året gjort en stor organisationsförändring där ett av målen har varit att beställare och utförare ska jobba närmare varandra för att på ett mer resurseffektivt sätt kunna möta medborgarnas behov. 1 oktober 2024 trädde en ny organisering i kraft och Förstärkt öppenvård bildades som en av flera utförarenheter inom avdelning Barn och unga. Medarbetare inom Förstärkt öppenvård har tidigare arbetat på Familjeenheten (Råd och stöd). Förstärkt öppenvård är uppdelad i ett IHF-team, ett öppenvårdsteam samt ett MST-team (Multisystemisk terapi) med egen metodhandledare. Aktuell tjänst är förlagd i öppenvårdsteamet.
Gruppen har under året vuxit och består nu av 22 engagerade kollegor med en blandning av åldrar och lång erfarenhet inom yrket, vilket bidrar till en trygg och stödjande arbetsmiljö. Vi erbjuder handledning och en nära arbetsledning.
Arbetstiderna för tjänsterna är kl. 8-17 måndag-fredag med flexavtal. Under hösten har vi inlett pilotprojekt för att utvärdera beredskapstjänstgöring. Målet är att utveckla hållbara arbetssätt som säkerställer att vi kan möta familjernas behov av tillgänglighet och stöd även utanför ordinarie kontorstid
Placering är centralt på Ågatan i Linköping.
Du som söker
Vi söker dig som har en socionomexamen eller motsvarande, samt har erfarenhet av familjearbete eller behandlingsarbete med barn och unga och deras familjer. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande. Du behöver därtill ha dokumentationsvana i verksamhetssystem och inneha B-körkort för manuell växellåda.
Meriterande för tjänsten är erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga, KBT-kompetens, kunskap i Motiverande Samtal (MI), erfarenhet av FIT (feedback informed treatment), systemteori samt genomförd psykoterapi steg 1.
Arbetet innefattar mycket kontakter och dokumentation, vilket innebär att det är ett krav att du har god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på det svenska språket.
Som person är du samverkansorienterad och klarar av att ställa om vid förändringar. Du har förmåga att snabbt anpassa dig och tänka kreativt, vilket gör att du kan ta initiativ till flexibla lösningar. Du arbetar bra med andra, relaterar lyhört och löser konflikter konstruktivt. Din initiativförmåga och självständiga tänkande bidrar till att du sätter igång aktiviteter som leder till positiva resultat.
I ditt arbete tar du ansvar för din uppgift och driver arbetet framåt. Du har förmåga att göra korrekta avvägningar och kan väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. Du visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
Vi ser fram emot din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16523
