Socialsekreterare till Öppenvård boende
2025-10-27
Välkommen till öppenvård boende på arbetsmarknads- och socialförvaltningen!
Vi är tre sektioner som arbetar med öppenvård för medborgare i Malmö. Vi söker nu tre vikarier för medarbetare som ska vara föräldralediga. Trivs du med att skapa tillitsfulla relationer, har ett engagemang för samordning samt vill vara en del av Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning - då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Öppenvård Boende är en verksamhet inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen som erbjuder stöd för de medborgare i Malmö som behöver en insats före, under och efter ett boende. Före kan vara att få råd och stöd i att komma till ett boende/egen bostad. Under kan vara i att behålla sitt boende/kunna bo kvar, att arbeta för eget kontrakt eller att arbeta mot boende i annan form. Efter kan vara att säkerställa att allt kommer på plats efter att man ordnat eget bostad/fått ett eget kontrakt i syfte att inte missa en första hyra, att god man kommer igång m.m. Öppenvård Boende arbetar även med rehabiliteringsmodellen Case Management Styrkemodellen. Denna insats riktar sig till Malmöbor som har problem att klara av vardagen (både i bostaden och i samhället) och behöver stöd att arbeta långsiktigt med de faktorer som kan bidra till att problem uppstår. I Case Management är uppsökande verksamhet utgångspunkten, vilket innebär att arbetet till stor del bedrivs utanför kontorsmiljö.
Tillsammans med Malmöbon sätter du mål och planerar insatsen i en genomförandeplan/styrkeanalys som regelbundet följs upp. Du arbetar samordnande och är behjälplig med de kontakter, den hjälp och samverkan som Malmöbon önskar och ger medgivande till. Syftet är att Malmöbon ska nå sina mål och i förlängningen leva ett självständigt liv.
Uppgifterna varierar från kartläggningssamtal och stödsamtal till samverkan med andra professionella aktörer, exempelvis utredande socialsekreterare och övriga aktörer inom Socialtjänsten, sjukvård, Arbetsförmedling och även andra utförarverksamheter inom Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen.
Vidare kommer arbetet även innehålla administrativa uppgifter såsom statistikföring, uppföljning, utvärdering, ta fram rutiner och dokumentation.
På Öppenvård boende finns insatser för personer i olika åldrar, med olika livshistorier. Det ställer krav på att kunna växla mellan olika strategier och bemötande beroende på vilken person som man ställs inför. Det ställer också krav på att verksamheten hela tiden utvärderar och hittar nya lösningar.
I vår verksamhet slipper du höra "för att vi alltid gjort så" när du ifrågasätter något. Vi diskuterar i stället utifrån syftet med vårt arbete och har du en bättre lösning så lyssnar vi på dig. Vi hämtar inspiration från andra verksamheter och prioriterar tid för utbildningar och studiebesök.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen och ett intresse och engagemang för hemlöshet. Du har erfarenhet av att arbeta med samordning för personer med långvarigt utanförskap och/eller samsjuklighet. Har du tidigare erfarenhet av arbete med hemlöshet, skadligt bruk och beroende, psykisk ohälsa, uppföljning och utvärdering samt fördjupade kunskaper kring bruk av droger och psykisk ohälsa, öppenvård eller på behandlingshem, är det meriterande. Du uttrycker dig väl i svenska i både tal och skrift, samt engelska i tal. Kan du ytterligare språk samt har B-körkort är detta meriterande.
Kunskaper inom följande är också meriterande:
• Case management
• MI
• Första hjälpen i psykisk hälsa
• Återhämtningsinriktat arbetssätt
• Nätverksarbete
• Journal digital
Den person vi söker är kreativ och lösningsfokuserad med en vilja att påverka och utveckla verksamheten. För oss är det viktigt att du kan arbeta efter krav och riktlinjer men samtidigt behålla ett metaperspektiv och se hur man på sikt kan förändra verksamheten. Du har ett lågaffektivt bemötande och har förmåga att se styrkor och tillgångar hos de människor du möter i ditt arbete. Du är prestigelös, har förmåga till självinsikt och har en väl utpräglad samarbetsförmåga samt förmåga att själv strukturera, planera och driva ditt arbete framåt.
Välkommen till ett spännande och utvecklande arbete inom socialtjänsten!
Om arbetsplatsen
Öppenvård boende består av tre sektioner med 14 medarbetare och en sektionschef per sektion.
Som anställd hos oss erbjuds du friskvårdsbidrag och flexibel arbetstid.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsat, 12 månader
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Intervjuer planeras att hållas v.47-v.48
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Sökande som kallas på intervju skall vid intervjutillfället visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning. Sökande som erbjuds anställning är skyldig att visa id-handling (pass eller nationellt id-kort).
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
Malmö stad Jobbnummer
