Socialsekreterare till området Ekonomiskt bistånd i Järva
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2026-07-31
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till Ekonomiskt bistånd
Området ekonomiskt bistånd är indelad i fem enheter, varav en mottagningsenhet samt fyra utredningsenheter. Individen står i centrum och vi arbetar tillsammans men med olika delar i handläggningen. Ekonomihandläggare arbetar med den ekonomiska utredningen och socialsekreterare arbetar med den sociala utredningen, planering för individen samt fattar beslut om ekonomiskt bistånd.
Vi erbjuder
Hos oss får du ta del av ett strukturerat introduktionsprogram för nyanställda, som följs upp under sex månader av gruppledare, mentor och enhetschef. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling, bland annat genom utbildningar i MI, kartläggningsmetoder som Initial bedömning och FIA, grundutbildning i ekonomiskt bistånd samt kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samtliga enheter har extern handledning en gång per månad. Inom området för ekonomiskt bistånd finns även olika arbetsgrupper där du har möjlighet att vara delaktig och påverka utvecklingen av verksamheten.
Du har en enhetschef samt gruppledare som finns till för att handleda dig och dina kollegor och som också leder och fördelar det dagliga arbetet. Här värnar vi om och stöttar varandra, vi värdesätter också våra olikheter.
Som anställd hos oss har du friskvårdsbidrag samt möjlighet att ta del av förmånliga erbjudanden hos flera gymkedjor och simhallar. Läs gärna mer om våra förmåner på här.
Din roll
Som socialsekreterare hos oss på ekonomiskt bistånd har du ett tudelat uppdrag, du arbetar för att hjälpa människor att komma tillrätta med sina försörjningsproblem och med att pröva rätten till bistånd under tiden. Arbetet innefattar utredning och handläggning av ekonomiskt bistånd samt socialt motivations- och förändringsarbete.
Vi vid Järva stadsdelsförvaltning sätter klienten i fokus och försöker alltid skapa en bra allians med fokus på individuella planeringar för varje klient. Vi har en varierad klientgrupp som står olika långt från att bli självförsörjande, det är ditt uppdrag som socialsekreterare att tillsammans med klienten skapa en planering som motiverar och för klienten framåt i processen mot egenförsörjning. Till din hjälp finns, utöver engagerade ledare och kollegor också samarbetspartners som Arbetsförmedlingen och Jobbtorg, missbruksvård, Försäkringskassan, LSS, sjukvård och psykiatri.
Som socialsekreterare i ett av våra utredningsteam ansvarar du för en egen klientkrets. Du har goda möjligheter att själv lägga upp ditt månadsschema på ett sätt som fungerar för dig, så att du kan träffa dina klienter regelbundet, följa upp deras planering och handlägga deras ansökningar i tid. Ditt arbete bidrar till att rättssäkra bedömningar görs och att klienterna får det stöd de behöver.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom ekonomiskt bistånd.
För att trivas hos oss är du intresserad av att jobba med människor och bemöter andra med respekt. Du är mål- och resultatorienterad, engagerad och strukturerad. Klientens framsteg mot egenförsörjning är viktigt för dig, liksom att göra rättssäkra bedömningar.
Du visar intresse för ditt arbetsområde och planerar samt organiserar ditt arbete på ett effektivt och noggrant sätt. Du är ödmjuk inför ditt uppdrag och medveten om både de möjligheter och begränsningar som delegationen innebär. Du har god samarbetsförmåga och motiveras av att tillsammans med klienten finna lösningar. Du är relationsskapande i ditt förhållningssätt, både gentemot klienter och samarbetspartners, och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Vi tror också att du är flexibel och kan anpassa dig efter förändrade omständigheter, något som är värdefullt i vårt ständigt utvecklande arbete.
Om du tycker att det är stimulerande att finna nya vägar till självförsörjning för våra klienter och samtidigt har ett strukturerat arbetssätt, tror vi att rollen som socialsekreterare kan passa dig.Publiceringsdatum2026-07-31Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor och färdigheter. Intervjuer kommer att ske löpande. Provanställning kan komma att tillämpas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
Här kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 4066 (visa karta
)
163 64 SPÅNGA Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Ekonomiskt bistånd Kontakt
Thomas Lundsten, Vision 0850801431 Jobbnummer
10017242