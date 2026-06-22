Socialsekreterare till område Ekonomiskt bistånd- mottagning
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2026-06-22
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Vill du vara med på vår utvecklingsresa för att bli en lättillgänglig, synlig och kunskapsbaserad socialtjänst med ett förebyggande arbetssätt? Hos oss på socialförvaltningen får du vara med och bidra till att framtidssäkra socialtjänsten. Vi arbetar utifrån våra målgruppers behov inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderomsorg, för att invånarna i Haninge ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har fokus på resultat och vad som skapar värde för dem vi är till för. Välkommen till oss!
Om jobbet
Område Ekonomiskt bistånd och integration är en del av Individ- och familjeomsorgen och tillhör socialtjänstens andra linje, med inriktning mot arbete, integration och egen försörjning. Vårt arbete utgår från ett tydligt målgruppsfokus där vi kartlägger behov och samordnar insatser utifrån evidens- och kunskapsbaserade metoder, i nära samverkan med andra samhällsaktörer.
Vi arbetar enligt metoden MIX (Motiverande samtal och Instrument X) där MI är ett centralt förhållningssätt. För närvarande befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas där vi arbetar mer målgruppsanpassat och processinriktat för att skapa en effektivare samverkan och kunna erbjuda våra invånare bästa möjliga stöd mot egen försörjning.
Vi ingår även i ett ESF-finansierat projekt där vi arbetar enligt BIP‐metoden, som baseras på forskning om vad som faktiskt bidrar till att personer i komplexa livssituationer börjar arbeta eller studera. Metoden ger oss värdefull kunskap i arbetet med att stödja människor mot självförsörjning.
Utöver detta förbereder vi oss intensivt inför det kommande aktivitetskravet, vilket innebär att du ges möjlighet att vara delaktig i ett viktigt utvecklingsarbete som syftar till att stärka och utveckla verksamheten ytterligare.
Området består av:
En mottagningsenhet med chef och gruppledare
Två enheter med inriktning mot egen försörjning, med respektive chef och gruppledare
Denna organisation skapar goda förutsättningar för ett nära ledarskap där du som socialsekreterare får stöd och vägledning i ditt arbete.
Inom verksamheten hanterar vi även ekonomiskt bistånd för målgruppen nyanlända, med fokus på integration samt stöd i bostadssökande.
Vi söker nu socialsekreterare till både mottagningsenheten och egen försörjning, heltid, tillsvidare.
Ditt uppdrag
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med att:
Pröva rätten till ekonomiskt bistånd
Utreda, fatta beslut samt ge råd och stöd mot egen försörjning
Arbeta förebyggande för att motverka långvarigt biståndsberoende
Vid behov arbeta med målgruppen nyanlända
På mottagningsenheten genomföra nybesök och grundliga utredningar
Arbetet kräver ett gott samarbete både internt inom kommunen och externt med exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, psykiatrin och primärvården.
I uppdraget ingår även att påbörja bedömning av läkarintyg, där vi gärna ser att du har tidigare erfarenhet av detta och vill bidra till rättssäkra och kvalitativa bedömningar tillsammans med kollegor.
Dina kvalifikationer
Du har socionomexamen
Du har god kännedom om socialförsäkringssystemet
Du har en god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt
Meriterande
Erfarenhet från Försäkringskassan och försäkringsmedicinska bedömningar
Erfarenhet av socialt arbete med ekonomiskt bistånd
Erfarenhet av MI
Erfarenhet av arbete med nyanlända inom ekonomiskt bistånd
I uppdraget ingår även att påbörja bedömning av läkarintyg där vi gärna ser att du har tidigare erfarenhet av detta och vill bidra till rättssäkra och kvalitativa bedömningar tillsammans med kollegor.
Din kompetens
Du är utvecklingsorienterad och brinner för ett kunskapsbaserat och systematiskt arbetssätt med den enskilde i centrum
Eftersom arbetet ofta innebär att möta människor i kris och med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du har en humanistisk grundsyn med tro på människan
Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl
När du tar beslut har du en god förmåga att se helheten och gör korrekta avvägningar, prioriterar samt väger samman all information
Du har god förmåga att skapa relationer och etablera kontakt med människor i en utsatt situation
Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet med uppdrag som myndighetsutövare
Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus
Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde samt till Handens pendeltågsstation. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdsbidrag, flexavtal, klämdagar, semesterväxling och möjlighet till distansarbete.
Vid frågor, kontakta:
Tuva Andersson Minell- Enhetschef Telefonnummer: 08-606 54 71 eller tuva.anderssonminell@haninge.se
Sandra Bergman - Gruppledare Telefonnummer: 08-606 96 56 eller sandra.a.bergman@haninge.se
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterrassen 2 (visa karta
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136 81 HANINGE Arbetsplats
Socialförvaltningen, Mottagning ekonomiskt bistånd Kontakt
Fackliga företrädare kontaktas via växeln 08-6067000 Jobbnummer
9973193