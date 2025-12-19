Socialsekreterare till område barn och familj
2025-12-19
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Enheten för barn- och familj inom individ- och familjeomsorgen i Gagnefs kommun söker nu socialsekreterare för arbete med utredningar och insatser för barn och familjer.
Inom myndighetsdelen på enheten är vi fördelade på mottagningssekreterare, socialsekreterare, familjerätts- och familjehemssekreterare. Vi stöttar varandra i arbetet och jobbar tillsammans för att genomföra vårt uppdrag på bästa sätt. Tillsammans med vårt familjeteam som arbetar med öppna insatser sätter vi barn och familjer i fokus. Vi har påbörjat vårt arbete med omställning till den nya socialtjänstlagen och kommer utveckla vårt arbete ännu mer till att fokusera på främjande och förebyggande insatser. Vi har en projektledare som stöd inför arbetet med den nya socialtjänstlagen. Vi är en mindre kommun vilket utgör att vi jobbar i alla led av en utredning.
Hos oss får du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete som socialsekreterare med stor möjlighet att påverka samt utveckla verksamheten. Du får regelbundet intern metodhandledning av förste socialsekreterare. Arbetsgruppen får också extern processhandledning.
Vi har 39 timmars arbetsvecka och flextid. Friskvårdspeng med 1500 kr per år. För den som är anställd minst 12 månader, finns också möjlighet ett köpa ett årskort för kollektivtrafik på Dalatrafik.
Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom område barn- och familj arbetar du huvudsakligen med utredningar av barn och familjers behov av stöd och hjälp samt beviljar och följer upp insatser för dessa barn och familjer. Beroende på intresse och erfarenhet kan arbetsuppgifterna anpassas. Kvalifikationer
Eftersom ditt arbete ofta innebär att möta människor i kris och utsatta situationer är det viktigt att ditt bemötande är inkännande, inlyssnande och förtroendeingivande. Du behöver vara trygg i mötet med enskilda individer, familjer och samtidigt verka i gruppsammanhang. Arbetet med barn och familjer som har behov av stöd och hjälp kan innebära att du behöver kunna hantera oförutsägbarhet och klara av att behålla lugnet i pressade situationer och göra ett gott ställningstagande i stunden.
Du representerar vår verksamhet på ett professionellt sätt i alla lägen och har god förmåga att samarbeta både internt och externt. Det är viktigt att du har förmåga att planera och strukturera ditt arbete så att tidsramar, lagkrav, kvalitet och rutiner efterlevs.
Vi söker dig som har svensk socionomexamen, BBIC-utbildning, har arbetat med myndighetsutövning inom barn och familj samt har kunskap om lagstiftning och regler kring handläggning inom området. Det är meriterande om du har utbildning i Signs of Safety och FREDA. Har du jobbat som mottagningssekreterare är det meriterande.
Barnperspektivet är självklart för dig och ödmjukhet, förståelse och professionalitet präglar ditt sätt att möta människor. Du ska behärska det svenska språket väl i både tal och skrift. Då bilkörning förekommer i tjänsten behöver du ha körkort B.Anställningsvillkor
Tjänsten är 100% tillsvidare tjänst. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden. Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
