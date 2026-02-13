Socialsekreterare till ny ungdomsenhet (10-20 år) inom BoU
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du göra verklig skillnad för ungdomar och familjer i komplexa livssituationer?
Vi startar en tredje ungdomsenhet (10-20 år) inom Barn och unga i Enskede-Årsta-Vantör.
Nu söker vi socialsekreterare som vill arbeta med kvalificerade utredningar och uppföljning av insatser i en stabil organisation med tydliga strukturer, närvarande ledarskap och gott kollegialt stöd. Du blir en del av uppstarten och får vara med och forma arbetssätt och samarbete i den nya enheten.
Så här säger våra medarbetare:
"Jag känner varje dag att jag gör något meningsfullt, men det blir som mest tydligt när jag får bra respons direkt från mina klienter eller ser att det blir skillnad för ett barn."
Vi erbjuder
Ledarskap som ser och stöttar: Hos oss har du chefer som är närvarande i vardagen och som du kan vända dig till när du behöver diskutera bedömningar, få stöd i svåra situationer eller bara behöver lufta en tanke.
Du erbjuds också:
• En gedigen introduktion med stöd av en mentor.
• Friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år samt tillgång till gym i huset.
• Flexibla arbetstider med vinter- och sommararbetstid samt möjlighet till semesterväxling.
Din roll
Som socialsekreterare i ungdomsgruppen arbetar du med utredning och uppföljning enligt SoL och LVU. Du möter ungdomar och deras nätverk i ofta komplexa situationer, och bidrar till att skapa långsiktiga lösningar. Du använder evidensbaserade metoder som iRisk, SAVRY och ADAD.
Oavsett om du är ny i yrket eller har flera års erfarenhet får du det stöd du behöver genom strukturerad introduktion, mentor, tillgänglig chef och en arbetsmiljö som uppmuntrar dialog och erfarenhetsutbyte.
"Jag kan alltid vända mig till min närmaste chef - vi har en trygg relation där jag känner att jag alltid kan fråga om det är något."
• Socialsekreterare, Barn och unga
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har (krav):
• Socionomexamen.
• Erfarenhet av att genomföra utredningar och följa upp insatser.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska.
• God kunskap om relevant sociallagstiftning inom området barn och unga, exempelvis SoL och LVU.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga.
• Erfarenhet av nätverksarbete inom socialt arbete.
• Kunskap om bedömningsmetoder såsom iRisk, EARL, SAVRY, ADAD och Signs of Safety.
Vi ser att du
• Är empatisk och lyhörd.
• Har en god kommunikativ förmåga och ett genuint intresse för att arbeta med målgruppen.
• Är trygg i att göra bedömningar och fatta beslut även i svåra situationer.
• Är strukturerad och har lätt för att organisera ditt arbete.
• Har förmågan att hålla dig lugn och stabil i pressade situationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att arbeta både självständigt och i team.Publiceringsdatum2026-02-13Om företaget
Vi är en av Stockholms 11 stadsdelsförvaltningar och har vårt kontor i Slakthusområdet vid Globen. Totalt är vi ca 89 medarbetare inom Barn och unga. Vi arbetar för att erbjuda rätt stöd och insatser till barn, unga och deras familjer genom flera specialiserade enheter. Hos oss möter du kompetenta och engagerade kollegor, erfarna och närvarande chefer och en kultur där vi stöttar och utvecklar varandra. Vi arbetar systematiskt, har barnets bästa i fokus och strävar alltid efter att förbättra våra arbetssätt.
"Det bästa med mina kollegor är att de blivit nära vänner till mig, att jag får ha roligt med dem på jobbet vilket i sig gör att vi jobbar ännu bättre tillsammans."
• Medarbetare, ungdomsgruppen
Din ansökan och rekryteringsprocess
Vi har tagit bort det personliga brevet, istället får du svara på några frågor om din kompetens och erfarenhet i samband med din ansökan.
Observera: För denna tjänst kan det krävas att du lämnar ett aktuellt utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget som beställs ska gälla för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Låter detta som en roll för dig? Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/699". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Område BoU Kontakt
Johanna Lundahl, enhetschef johanna.lundahl@stockholm.se Jobbnummer
9741314