Socialsekreterare till Nordost myndighet SoL och Mottag Vikariat
2025-10-03
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Vi söker en ny medarbetare till vårt team!
På Funktionsstöd myndighet Nordost arbetar vi med att utreda och bedöma rätten till bistånd enligt SoL och LSS för vuxna personer med funktionsnedsättning. Vi sitter på Angereds torg 14 med närhet till både köpcenter och grönområden. Du kommer att ingå i ett team med 22 andra handläggare.
Hos oss får du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med möjlighet att påverka samt tillgång till både metod- och processhandledning. Vi tycker det är viktigt med en god arbetsmiljö och satsar mycket på detta. Vi har också tre 1:e socialsekreterare som hjälper och stöttar handläggarna i deras processer.
Som socialsekreterare hos oss handlägger du ansökningar om bistånd samt begäran om insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Vi arbetar utifrån aktuell lagstiftning med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser.
I din roll som socialsekreterare kommer du att möta personer med psykisk/neuropsykiatrisk/fysisk och intellektuell funktionsnedsättning, deras familjer, nätverk samt godemän/förvaltare. Vi samarbetar med utförarverksamheter såsom boenden, boendestöd, hemtjänst, övrig socialtjänst, myndigheter och sjukvård.
Vi värnar om en bra introduktion och kompetensutveckling. När man börjar hos oss får man en mentor som stöttar och hjälper till under introduktionen. Vi har också interna introduktionsutbildningar som hålls av våra mycket kompetenta 1:ar på enheten.
Arbetet innebär i hög utsträckning myndighetsutövning med krav på rättssäkerhet, gemensamt förhållningssätt och likvärdiga bedömningar. Du ska med hjälp av din kunskap och ett gott bemötande se till att de individer vi möter får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är väl förtrogen med handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Då tjänsten innefattar administrativt arbete samt utfärdande av exempelvis tjänsteutlåtande behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift.
Har du erfarenhet av myndighetsutövning med utredningar, bedömningar och verkställande av beslut så är det meriterande. Även erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystemen IBIC/ Treserva/ SAMSA är önskvärt.
I din yrkesroll visar du respekt och hänsyn för dem du möter. Du har en öppen och positiv attityd, med brukarens/klientens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Vidare är du bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Med förmåga att balansera olika krav behåller du lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna och tar dina uppgifter på allvar. Du planerar aktiviteter och projekt i god tid, använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
