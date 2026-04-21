Socialsekreterare till myndighetsenheten
2026-04-21
Välkommen till Alingsås!
Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
På vård- och omsorgsförvaltningen är vi idag cirka 1400 medarbetare som med vår samlade kunskap och yrkesvana ger alingsåsarna omsorg och sjukvård i hemmet eller på våra boenden. Vi möter våra brukare, anhöriga och kollegor med öppenhet, engagemang och respekt och tillsammans arbetar vi för att skapa en god arbetsplats för alla.
Myndighetsavdelningen är indelad i två enheter där ena gruppen handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen främst mot målgruppen äldre. Andra gruppen handlägger ärenden enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ärenden enligt socialtjänstlagen. Hos oss arbetar totalt 26 socialsekreterare, en kontaktpersonshandläggare, två som handlägger ansökningar om bostadsanpassningsbidrag och en socialadministratör, tre förste socialsekreterare och två enhetschefer.
Vi söker nu två socialsekreterare. En som handlägger ärenden enligt LSS och en som handlägger ärenden enligt SoL.
Välkommen att söka tjänst på en arbetsplats där du gör skillnad!
Varför ska du välja att arbeta med oss?
När du väljer att arbeta med oss erbjuder vi:
* En strukturerad introduktion och nära stöd i ditt uppdrag
* Metodstöd av förste socialsekreterare
* Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
* Flexibla arbetsformer med möjlighet till distansarbete
* Kompetensutveckling utifrån dina behov
* En varm och kunnig arbetsgrupp
Utöver detta erbjuder vi dig även:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
* Möjlighet att delvis arbeta på distans
Välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-21Arbetsuppgifter
Arbetet med myndighetsutövning innebär att du vid ansökan/begäran om insats utreder, bedömer och fattar beslut utifrån aktuell lagstiftning samt gör uppföljningar av fattade beslut.
Som socialsekreterare har du kontakt med såväl den enskilde som med anhöriga, utförare av den beslutade insatsen, andra myndigheter och vårdgivare. I din kontakt ingår att ge korrekt och tydlig information om insatserna. Arbetet innefattar också dokumentation i verksamhetssystemet Combine. I din roll är du omgiven av ett kollegialt stöd, handledning av din förste socialsekreterare och din chef.
Som socialsekreterare inom LSS arbetar du med myndighetsutövning där du utreder, bedömer och fattar beslut enligt LSS och SoL.
Som socialsekreterare inom SoL över 65 år arbetar du med vår åldrande befolkning där du utreder, bedömer och fattar beslut enligt SoL.
Arbetet som socialsekreterare inom myndighetsenheten är varierande och ställer krav på både struktur och förmåga att möta människor i olika livssituationer. I ditt arbete kommer du att följa upp beviljade insatser, ha kontakt med den enskilde, anhöriga, ställföreträdare och samverkansparters. Du säkerställer rättssäker handläggning samt god kvalitet. För att trivas hos oss tror vi att du har ett genuint engagemang för målgruppen och en positiv människosyn. Du intresserar dig för lagstiftning inom området och har ett analytiskt tänk och kan strukturera ditt arbete i en varierande vardag. Tjänsten kräver att du kan arbeta både enskilt och i grupp, har förmåga att samverka med andra parter både inom och utom förvaltningen.
Som person är du positiv och ser möjligheter och hittar lösningar i arbetet. Du tycker om att ge stöd till andra och har lätt för att arbeta i team. Du är lyhörd, inkluderande och kan skapa förutsättningar till god utveckling där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du är konstruktiv och kan förmedlKVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
* Är utbildad socionom eller har annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
* Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
* Har B-körkort
Du har god kunskap om målgruppen, en positiv människosyn och förmåga till bra bemötande av olika personer. Du intresserar dig för lagstiftning inom området och har en analytisk kompetens. Du är flexibel och har god förmåga att strukturera ditt arbete. Tjänsten som socialsekreterare kräver att du kan arbeta både enskilt och i grupp, att du har förmåga att samverka med kollegor inom förvaltningen och andra samverkanspartners i samhället.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning eller arbete inom LSS och SoL.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I din ansökan är det viktigt att det tydligt framgår vilken tjänst du söker.
* Socialsekreterare LSS
* Socialsekreterare SoL
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315155".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/
441 81 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås kommun, Myndighetsavdelningen Kontakt
Enhetschef myndighetsenheten LSS
Simone Johansson simone.johansson@alingsas.se 0322-616633
