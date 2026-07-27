Socialsekreterare till Myndighet Ungdom
Södertälje kommun / Socialsekreterarjobb / Södertälje Visa alla socialsekreterarjobb i Södertälje
2026-07-27
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i behöver anställa fler av Sveriges bästa socialsekreterare. På Barn och Ungdom i Södertälje får du ett meningsfullt och utmanande arbete. Vi utför arbetsuppgifter som gör skillnad för våra barn och unga – hos oss är det på riktigt.
Vi söker nu en ny medarbetare till vårt härliga gäng på Myndighet ungdom.
Myndighet Ungdom har de senare åren utvecklat verksamheten och skapat en organisation som ska ge förutsättningar för bra arbetsmiljö och god kvalitet i handläggningen. Vi erbjuder ett intressant och utmanande arbete. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en arbetsgrupp med god stämning och ett väl fungerande samarbete. Vi arbetar med delaktighet och kvalitet på ett respektfullt sätt både inom och utom enheten och gentemot våra klienter.
Vi är mitt i en spännande omställningsfas och anpassar nu verksamheten inom hela Barn och Ungdom till att stödja förhållningssättet inom Signs of safety. Som medarbetare är du vår viktigaste resurs, därför arbetar vi konstant med att utveckla arbetssätt och verktyg för att vi tillsammans ska kunna nå våra utmanande mål och klara vårt uppdrag. Här finns med goda möjligheter för dig att utvecklas samt att påverka utveckling och utformande av arbetssätt Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som socialsekreterare på Myndighet ungdom är att genomföra utredningar enligt 14:2 § Socialtjänstlagen samt att följa upp beviljade insatser till barn och ungdomar 12-20 år och deras familjer. Vi arbetar så långt det är möjligt med frivillighet och samtycke men i vissa fall krävs att vi handlägger ärenden med stöd av LVU (Lagen om omhändertaganden av unga).
Vi har tydliga och rättssäkra processer samt väl upparbetade rutiner som stödjer ett systematiskt arbete. Vi arbetar enligt BBIC-utredningsmetoden och använder datasystemet Combine. Här tillhör du en arbetsgrupp med hög trivsel och gemenskap.
Vem är du?
Personliga egenskaper:
• Du har ett stort engagemang och kunskap i myndighetsutövning gällande barn och ungdom.
• Du kan behålla lugnet och vara professionell i stressfyllda situationer
• Du har ett gott bemötande gentemot såväl klienter som kollegor och samverkansparter
• Du har förmåga att analysera situationer och fatta självständiga beslut utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer.
• Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund och kultur kan påverka dig själv och andra på olika sätt
• Du är ansvarstagande och arbetar utifrån Södertälje kommuns värdegrund där vi respekterar alla människor oavsett t ex ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning.
• Du är engagerad, motiverad och nytänkande vilket innebär att du använder din kunskap och dina förmågor för att utveckla verksamheten Kvalifikationer
• Socionomexamen
• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• God datorvana (t.ex. Office-paketet)
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av socialt arbete med barn/ungdomar.
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten gärna med myndighetsutövning.
• Utbildning i Signs of Safety.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Som nyanställd medarbetare erbjuds du en gedigen introduktion i verksamheten där du får en överblick över området och arbetsuppgifterna. Du har även ett dagligt och nära stöd i arbetet genom närvarande gruppledare samt att våra medarbetare i de allra flesta ärenden arbetar i par. Som medarbetare får även ta del av extern handledning i grupp. Varje år kommer du dessutom att omfattas av en strategisk utbildningsplan innefattande grundläggande vidareutbildning och fördjupningsutbildningar baserat på verksamhetens mål och resurser likväl som medarbetarnas individuella behov.
Socialtjänsten i Södertälje är en stor organisation med goda möjligheter till intern karriärsutveckling, både genom att bredda kompetensen genom olika typer av tjänster och att åta sig utvecklande uppdrag inom sin ordinarie tjänst.
Hos oss finns väl utvecklade rutiner och metoder som kommer att vara ett gott stöd i ditt arbete.
Våra chefer har stor kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Vi satsar på ledarskapsutveckling för både enhetschefer och gruppledare, vilket skapar goda förutsättningar för ett tydligt och tryggt ledarskap i alla led. Vi tror på ett nära ledarskap och våra chefer uppmuntrar till lärande och utveckling genom hög grad av tillit och ett coachande förhållningssätt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss!
Övrigt
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje kommun Jobbnummer
10012043