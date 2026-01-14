Socialsekreterare till Myndighet socialpsykiatri Sydväst
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en bra vardag för personer med psykisk funktionsnedsättning? Och samtidigt arbeta i en erfaren, positiv och engagerad arbetsgrupp?
Vi på förvaltningen för funktionsstöd i stadsområde sydväst, enheten för psykiatri, söker nu en engagerad socialsekreterare med inriktning främst mot psykisk funktionsnedsättning.
Vårt ansvarsområde är myndighetsutövning gällande personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom lagstiftningen SoL och LSS. Vår enhet består av 19 socialsekreterare, tre stycken 1:e socialsekreterare, två socialadministratörer och en enhetschef. Socialsekreterarens uppdrag är att utreda, fatta beslut och följa upp beslut och insatser enligt gällande lagstiftning. En stor del av arbetet innebär samarbete och samverkan med andra myndigheter, utförare och vårdgivare och vara spindel i nätet, både internt och externt.
Vi erbjuder dig ett varierande och stimulerande arbete i en erfaren och utvecklingsorienterad arbetsgrupp som gärna delar med sig av kunskap och erfarenheter. Gruppen arbetar med stort engagemang och sammanhållning med våra klienter i fokus. Hos oss finns utvecklingsmöjligheter i form av handledning internt och externt, utbildning och nära arbetsledning i form av 1:e socialsekreterare och chef. Vi värnar om en bra introduktion och kompetensutveckling. När du som ny socialsekreterare inom Funktionsstöd börjar hos oss, får du gå KompetensTrappan. KompetensTrappan är långsiktig satsning och en del av din introduktion. Den sträcker sig över tre terminer där varje termin har ett eget tema. Du går tillsammans med kollegor från andra enheter inom förvaltningen.
Vår arbetsplats finns på Järnbrotts prästväg 2 med gångavstånd till Frölunda torg där det finns många restauranger, affärer och träningsmöjligheter. I huset på Järnbrotts prästväg finns tillgång till gym.
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du är väl förtrogen med handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS).
Har du erfarenhet av myndighetsutövning gällande personer med psykisk funktionsnedsättning är det meriterande. Det är också meriterande om du tidigare arbetat med IBIC, Treserva, SAMSA, olika typer av boendebistånd samt inom andra delar av socialtjänst.
Vi söker dig som visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Urval påbörjas under ansökningstiden och intervjuer kommer att hållas löpande.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
