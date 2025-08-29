Socialsekreterare till myndighet Hisingen
2025-08-29
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Funktionsstöd stadsområde Hisingen söker dig som vill bli vår nya kollega på enheten Mottag & Vuxna SOL!
I din roll som socialsekreterare möter du personer med olika funktionsnedsättning, deras familjer, nätverk samt gode män/förvaltare. Vi samarbetar med utförarverksamheter såsom boenden, boendestöd, hemtjänst, övrig socialtjänst, myndigheter och sjukvård.
Arbetet innebär i hög utsträckning myndighetsutövning med krav på rättssäkerhet, gemensamt förhållningssätt och likvärdiga bedömningar. Med hjälp av din kunskap och ett gott bemötande ser du till att de individer du möter får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Enheten består i dagsläget av en enhetschef, 13 socialsekreterare samt tre 1:e socialsekreterare.
Hos oss får du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka samt tillgång till metod- och processhandledning. Vi tar ett gemensamt ansvar för våra brukare och arbetar tillsammans i team för att planera vårt arbete månad för månad.
Vi värnar om en bra introduktion och kompetensutveckling och när du som ny socialsekreterare inom Funktionsstöd börjar hos oss, får du gå Kompetenstrappan som är långsiktig kunskapshöjande satsning och en del av din introduktion. Den sträcker sig över tre terminer och du går tillsammans med kollegor från andra enheter inom förvaltningen.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Då tjänsten innefattar administrativt arbete samt utfärdande av exempelvis tjänsteutlåtande behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift. Du behöver också ha erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten samt besitta kunskaper inom relevant lagstiftning, främst socialtjänstlagen.
Det ses som meriterande om du har kunskap om samverkande myndigheter samt erfarenhet av utredning utifrån IBIC. Det anses också som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med hemlöshet för målgrupperna inom funktionsstöd.
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
