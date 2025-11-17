Socialsekreterare till Myndighet barn och ungdom
2025-11-17
Vill du ha ett meningsfullt och utmanande jobb där du kan göra skillnad för barn, ungdomar och deras familjer? Vi söker dig som har en stark vilja att hjälpa andra och skapa en positiv förändring hos de vi är till för!
Vilka är vi?
På Socialkontoret i Norrköping sätter vi alltid individens behov i centrum - med barnets bästa som vår främsta prioritet. Vårt mål är att skapa långsiktiga och positiva förändringar genom lösningar nära de människor vi finns till för. Kvalitet och rättssäkerhet är grunden i vårt arbete, och vi vill att alla invånare ska känna trygghet och ha tillgång till en social service av hög kvalitet.
Nu söker vi en socialsekreterare som vill arbeta med uppföljning av barn och ungdomar (10-14 år) som är placerade utanför hemmet på enhet 2.
Vi erbjuder dig bland annat flextid, möjlighet till distansarbete, individuell lönesättning, extern handledning, engagerade kollegor och ett arbetsklimat med stark teamkänsla - och mycket mer.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Hos oss gör du skillnad - varje dag. Som socialsekreterare arbetar du med att utreda och fatta beslut om insatser för barn, ungdomar och deras familjer. Du följer upp insatserna för att säkerställa att de verkligen gör skillnad och skapar trygghet. Arbetet sker utifrån SoL och LVU med stöd av BBIC, och i nära samarbete med både interna och externa aktörer
Du blir en del av en engagerad enhet där du får stöd av en förste socialsekreterare och två mentorer under introduktionen. Vi arbetar alltid med huvud- och medhandläggare i alla ärenden - för kvalitet och trygghet. Hos oss får du stöd, utveckling och möjlighet att växa i din profession
Vem är du?
Vi söker dig som har en socionomexamen. Vi ser positivt om du har erfarenhet från myndighetsutövning inom barn och unga.
Du är trygg, stabil, har ett positivt förhållningssätt och arbetar bra med andra. Du har lätt att skapa kontakt och har förmåga att inge förtroende i möten. Du är lyhörd och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi ser att du trivs med att jobba självständigt där du tar ansvar för att planera och strukturera ditt arbete samt säkerställa framdrift i dina processer. Du har ett gott omdöme och fattar välgrundade beslut utifrån SOL och LVU. Du är flexibel och anpassar dig till förändringar, samtidigt som du är rak och tydlig i både kommunikation och dokumentation.
Eftersom arbetet kan innebära resor krävs B-körkort för manuell växellåda. Du har även goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Tillsammans och gemensamt skapar vi en bättre framtid för barn och unga i Norrköping.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov.
Sista ansökningsdatum: 2 november, urval och intervjuer sker löpande
Kontakt: Enhetschef Taimur Qadery, 011-15 31 20
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt. Det kommer att begäras utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan ske.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
