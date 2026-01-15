Socialsekreterare till myndighet barn och unga,
2026-01-15
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Arbetsgruppen som arbetar med myndighetsutövning gällande barn och unga i åldern 0-20 år består idag av två 1:e socialsekreterare, två mottagningssekreterare och 14 socialsekreterare. Gruppen är uppdelad i två delar. En del som i första hand arbetar med barn 0-11 år och deras familjer, en som i första hand arbetar med ungdomar 12-20 år och deras familjer. Vi hjälps åt i båda grupperna och arbetar ofta tillsammans i ärenden. I sektionen myndighet barn och unga ingår även familjehemsgruppen och två administratörer.
Vi är en kompetent och erfaren arbetsgrupp som sitter i bra lokaler centralt i Ljungby. Alla har eget kontorsrum.
Nu vill vi utöka gruppen med ytterligare en utredande socialsekreterare, då flera har gått ner i arbetstid efter föräldraledighet.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare med inriktning mot barn och unga arbetar du med att handlägga ärenden enligt SoL, LVU och LBSB. Du arbetar med utredning och uppföljning av ärenden, både när det gäller öppenvårdskontakter och institutionsplaceringar. Arbetsuppgifterna är omväxlande och du har stor möjlighet att påverka och planera ditt eget arbete.
I tjänsten har du ett tätt samarbete med andra delar av IFO och med externa aktörer såsom förskola/skola, polis och hälso- och sjukvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande och gärna med tidigare erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Har du arbetat med myndighetsutövning inom barn och unga är det meriterande. Vi arbetar enligt BBiC.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god förmåga till samarbete. Vi vill att du verkar för ett positivt arbetsklimat och utveckling inom socialtjänstarbetet. Du ska ha ett öppet och förtroendeskapande förhållningssätt och vara trygg i din yrkesroll. För att trivas i rollen som socialsekreterare hos oss behöver du vara en person som är strukturerad i ditt sätt att arbeta, men du behöver också kunna vara flexibel och inte vara rädd för att tänka nytt. Vi ser gärna att du är social och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Det är ett krav att du uttrycker dig väl i tal och skrift och att du har B-körkort. Det är en fördel om du är förtrogen med Signs of safety.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
