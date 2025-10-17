Socialsekreterare till myndighet äldre Nordost
2025-10-17
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad för seniorer i Göteborg? Stadsområde Nordost söker en engagerad socialsekreterare till avdelningen Myndighet äldre. Enheten utgår från lokaler på Angereds Torg 14. Hos oss får du möjlighet att bidra till ett värdigt och självständigt liv för seniorer i Göteborg.
Myndighet äldre är guiden in i välfärden. Vi arbetar med att möta människor som är i behov av stöd. Vi utreder, vägleder och tar beslut om stöd utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt. Tillsammans arbetar vi för att de som behöver få tidigt stöd, omsorg och motivation att leva ett självständigt liv.
I din roll kommer du att möta en spännande framtid med förändringar som påverkar myndighetsutövningen. Göteborgs Stad fokuserar på social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna, och du kommer att ha en viktig roll i att uppnå detta. Utmaningarna vi står inför är många och komplexa, men genom att bli en del av vårt team kan du göra en stor skillnad i många människors liv.
I rollen som socialsekreterare ansvarar du för att utreda, bedöma resurser och behov av bistånd för individen i behov av social omsorg. Du följer upp, utvärderar och omprövar redan beviljade insatser, alltid med fokus på individens delaktighet och inflytande. Du samarbetar med olika professioner och partners på individ-, grupp- och organisationsnivå, inklusive kollegor, hemtjänst, vård och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt övrig socialtjänst. Dina möten varierar i komplexitet utifrån både fysiska, psykiska och sociala behov. Personer du möter kan ha kognitiv svikt, psykisk ohälsa, missbruk, samsjuklighet eller utsatt på annat sätt och det sociala arbetet sker ofta i individens hem.
Du kommer att erbjudas kompetensutveckling så att du får möjlighet att växa i din yrkesroll. Du kommer att få ett tillitsfullt ledarskap, metodhandledning från 1:e socialsekreterare och en individuellt anpassad introduktion för att du ska få rätt förutsättningar att komma in i din nya roll. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan jämförbar högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Du har kunskaper om gällande lagstiftning i Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen. B-körkort är ett krav för tjänsten. Erfarenhet från liknande arbete är meriterande.
För att passa i rollen behöver du vara noggrann, strukturerad och effektiv med din tid. Du behöver visa respekt och hänsyn i ditt bemötande gentemot andra och ha en positiv inställning till dem du möter i din yrkesroll. Du behöver också vara samarbetsinriktad och strukturerad för att uppnå dina och de gemensamma målen. Inom ramen för ditt uppdrag är du också bekväm med att kunna fatta självständiga beslut.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
