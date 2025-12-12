Socialsekreterare till mottagningsteamet
2025-12-12
Välkommen till Utredningsenheten i Ludvika kommun! För att möta morgondagens utmaningar söker vi nu en engagerad socialsekreterare som vill vara med och göra skillnad för barn och unga.
Här utgår vi från vår värdegrund Lagandan som består i fyra principer relationer, glädje, lärande och driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Arbetsplatsen
Individ- och familjeomsorgen är en del av Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika kommun. Vi är cirka 100 medarbetare organiserade i fem enheter: Utredningsenheten, Stöd- och försörjningsenheten, Familjehem- och familjerättsenheten, Öppenvårdsenheten samt Ami. Utredningsenheten består av fyra funktionsgrupper och leds av en enhetschef tillsammans med två förste socialsekreterare. Hos oss arbetar vi i team, ofta två och två i ärenden och värnar om nära arbetsledning, reflektionstid och en god arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig
• En arbetsplats där laganda och teamarbete står i fokus.
• Gemensamma metod-, trivsel- och planeringsdagar.
• Stora möjligheter att utveckla och forma arbetssätt.
• Kollegor och chefer med lång erfarenhet och hög kompetens.
• Ett stimulerande arbete präglat av engagemang, lärande och gemenskap.
• Vi deltar i Yrkesresan, vilket ger dig en tydlig struktur för kompetensutveckling.
Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i mottagningsteamet är du navet i socialtjänstens första kontakt med invånare, samarbetspartners och andra aktörer.
Du kommer bland annat att:
• Ta emot inkommande ärenden och bedöma behov av stöd och insatser.
• Ge vägledning, stöd och information i både akuta och mer vardagliga situationer.
• Dokumentera och samverka med interna och externa samarbetspartners.
• Vara socialtjänstens ansikte utåt i den viktiga första kontakten med barn, unga och deras familjer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen.
• Kunskap om aktuell lagstiftning.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• B-körkort.
Meriterande:
• Erfarenhet av mottagningsfunktion inom socialtjänsten.
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och unga (0-20 år).
• Vidareutbildning i exempelvis systemteori eller Signs of Safety.Dina personliga egenskaper
Du är trygg i dig själv, ser möjligheter och motiveras av att nå uppsatta mål. Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och anpassa dig vid förändringar, och du tar gärna initiativ när det behövs. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi arbetar med långsiktighet i våra rekryteringar.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret ska kunna lämnas inför en eventuell anställning.
Du ska kunna uppvisa legitimation och lämna examensbevis vid intervju.
Har du skyddad identitet ska du inte söka via webben - kontakta oss i stället.
Upplysningar
Enhetschef: Kim Trosell, 0240-860 30 kim.trosell@ludvika.se
Förste socialsekreterare: Johanna Johansson, 0240-868 19 johanna.johansson@ludvika.se
Förste socialsekreterare: Lisa Engström, 0240-868 28 lisa.engström@ludvika.se
Arbetstagarorganisation nås via kommunens växel, 0240-860 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2026. Urval sker löpande under ansökningstiden och intervjuer kan komma ske innan sista ansökningsdagen. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig till oss på Utredningsenheten i Ludvika kommun, där vi arbetar för att göra skillnad för barn och unga - varje dag. Arbetsgivare: Ludvika kommun, Social- och utbildningsförvaltningen Ersättning

Fast månadslön
