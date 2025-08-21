Socialsekreterare till mottagningsgruppen, Solna stad
2025-08-21
Är du utbildad socionom som är intresserad av ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik? Då har vi tjänsten för dig! Nu söker vi en kollega till mottagningsgruppen på barn och ungdom mellan 0-20 år.
Om arbetsplatsen
Barn- och Ungdomsenheten ansvarar för myndighetsutövning och insatser riktade till barn 0-20 år och deras familjer. Enheten är uppdelad i sju grupper; mottagningsgrupp, utredningsgrupp för barn respektive ungdom, placeringsgrupp, öppenvårdsgrupp, nätverk- och fältgrupp samt familjerätt.
Vad innebär arbetet?
Hos oss på Barn-och Ungdomsenhetens mottagningsgrupp är vi sex handläggare och en sektionschef. Vi tar emot och handlägger anmälningar och ansökningar för barn och unga 0-20 år. I vårt uppdrag ingår att
- göra initiala skyddsbedömningar
- genomföra förhandsbedömningar
- ge information, konsultation, rådgivning samt hänvisa personer till rätt instans inom socialtjänsten och/eller annan verksamhet.
Du kommer även, tillsammans med dina kollegor och chef, arbeta för att utveckla samverkan och konsultation med interna och externa samverkanspartners. Exempelvis med förskolor, skolor och andra professionella för att informera om anmälningsplikt samt hur socialtjänsten arbetar.
Som socialsekreterare i mottagningsgruppen är du en viktig del i socialtjänstens ansikte utåt. I mottagningsgruppen samverkar vi mycket med andra socialsekreterare på enheten. Vi arbetar enligt BBIC och för att skapa bra möten med barn, ungdomar och deras familjer använder vi oss av olika metoder och samtalsverktyg, där Signs of Safety utgör en grundpelare. Vi arbetar också aktivt med att göra barn och ungdomar delaktiga i våra förhandsbedömningar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- socionomexamen
- erfarenhet av myndighetsutövning avseende barn och ungdomar inom socialtjänsten
- erfarenhet av arbete med Signs of Safety
- B-körkort.
Du är intresserad av utvecklingsarbete och trivs med ett omväxlande arbete. Du behöver vara flexibel och lätt kunna anpassa dig till ändrade omständigheter. För att fungera bra i rollen behöver du vara lösningsfokuserad och ha lätt för att fatta beslut trots pressade situationer.
Som person är du trygg, stabil, har personlig mognad och ett strukturerat arbetssätt. Du ska kunna arbeta självständigt men samtidigt stämma av med dina närmsta kollegor och sektionschef för att säkerställa rättssäker myndighetsutövning. Din samarbetsförmåga är god och du relaterar till andra på ett lyhört sätt.
Vi erbjuder
- Ett gott kompetensutbyte i form av erfarna kollegor, tillgänglig och nära arbetsledning, metodstöd, handledning och utbildningar.
- God arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och utrymme för att arbeta med kvalité och utvecklingsfrågor.
- Fina lokaler i Solna Business Park med goda kommunikationer.
- En väl utarbetad introduktion för nyanställda.
- Semesterväxling och friskvårdsbidrag om 3000 kr/år.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Du ansöker enkelt med CV men utan personligt brev senast 11 september. Rekryteringsprocessen kommer att bestå av screeningtester, intervju samt referenstagning.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till sektionschef Cecilia Waldebring, cecilia.waldebring@solna.se
.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer, till personer med funktionsnedsättning eller missbruk samt för stöd till brottsoffer och personer i behov av ekonomiskt stöd. Vi ger råd, stöd och handlägger frågor som rör barn- och ungdom, familjerättsfrågor, psykisk funktionsnedsättning och missbruk, samt frågor som rör brottsoffer och försörjningsstöd.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.
