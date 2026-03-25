Socialsekreterare till Mottagningsgruppen, IFO
Vill du göra verklig skillnad i människors liv? Trivs du i en roll där du får vara ett stöd när det behövs som mest? Nu har du chansen att bli en del av vårt team när en av våra kollegor går på föräldraledighet. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du möter Örebroare i svåra livssituationer och bidrar till att hitta nya vägar framåt. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av oss på Mottagningsgruppen!Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Som socialsekreterare hos oss är du den första ingången när en orosanmälan kommer in. Du gör en första bedömning och tar reda på om en utredning behöver startas. Du möter människor i alla åldrar och arbetar med förhandsbedömningar, riskbedömningar och ibland även viss utredning.
Vi handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om placering av barn i skyddat boende. Om en utredning inleds lämnas ärendet oftast vidare till en annan grupp, men ibland driver du utredningen vidare själv. Du samarbetar både med kollegor inom socialtjänsten och med andra viktiga aktörer runt personen.
Hos oss jobbar du i ett team där vi stöttar varandra. Vi är flera olika yrkesroller som hjälps åt - från socialsekreterare och gruppledare till administratörer och transportörer. Du får handledning och stöd både i vardagen och i mer utmanande situationer. Vi erbjuder en gedigen introduktion och trygg anställning i en arbetsmiljö där vi värnar om både din utveckling och ditt välmående.
Exempel på arbetsuppgifter:
• göra förhandsbedömningar och handlägga ärenden enligt SoL, LVU, LVM och lagen om placering av barn i skyddat boende
• göra skyddsbedömningar
• skriva yttranden till olika myndigheter
• fatta beslut enligt delegation
• samarbeta med kollegor inom socialtjänsten och andra interna och externa aktörer
• informera både professionella aktörer och allmänheten om socialtjänstens arbete
Om arbetsplatsen
Socialnämndens område Individ- och familjeomsorg består av tre delar, varav vår enhet tillhör Råd, Stöd och Mottagning.
Mottagningsgruppen sitter tillsammans med andra inom myndighetsutövning på Ribbingsgatan 1 med närhet till centralstationen i Örebro. Hos oss välkomnas du av 17 handläggare, två gruppledare, tre administratörer och en enhetschef.
Läs mer om hur det är att arbeta på Socialförvaltningen på vår Karriärsida för socionomer! Kvalifikationer
Som socialsekreterare är det viktigt att du är lugn och trygg i dig själv. Du trivs med att arbeta i team men du tar ansvar för dina egna arbetsuppgifter och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. I den här rollen är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra och att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Du har även förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och du ser möjligheter i förändringar.
Vidare ställer arbetet krav på god kommunikativ förmåga, vilket innebär att du uttrycker dig väl både i tal och skrift. Vi ser även att du har god datorvana så att du kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• socionomexamen 210 hp
• B-körkort för manuell växellåda
Meriterande:
• erfarenhet från arbete med myndighetsutövning inom socialtjänsten (IFO)
• erfarenhet av mottagningsverksamhet inom socialtjänst (IFO)
• erfarenhet av att handlägga ärenden enligt SoL, LVU, LVM eller Lag om placering av barn på skyddat boende
• erfarenhet av att arbeta utifrån Barns behov i centrum (BBIC)
• erfarenhet av Motivational interviewing (MI)
• dokumenterad erfarenhet av samtal med barn/unga/vuxnaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat t.o.m. 31 december 2026
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: snarast/enligt överenskommelse
Arbetstid: dagtid med flexavtal
Antal tjänster: 1
Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Innan du erbjuds anställning kommer kontroll av belastningsregister att ske.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 7 april
Varmt välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
