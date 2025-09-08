Socialsekreterare till Mottagningsgruppen, barn- och familjeenheten
2025-09-08
Vill du ha ett omväxlande arbete och bli en del av ett proffsigt team som varje dag arbetar för att göra skillnad för familjer i Nacka som behöver stöd? Vi söker nu en kollega till vårt team.
Var med och bli en värdefull del av vårt erfarna och kreativa team.
Ditt uppdrag:
Mottagningsgruppen svarar för den första kontakten med barn och familjer som är i behov av stöd och hjälp samt med vuxna våldsutsatta och våldsutövare.
Vi bemannar jouren enligt schema under kontorstid, ger råd och stöd, lotsar rätt och gör skyddsbedömningar och förhandsbedömningar. Vi använder oss av ESTER-screening för bedömning av unga som har ett normbrytande beteende eller som befinner sig i riskzonen för att utveckla ett sådant beteende.
Vi arbetar aktivt med familjernas egna resurser och med de frivilliga stödinsatser som finns i kommunen. Du kommer att ha nära samarbete med kollegor i organisationen och externa samverkanspartners. Mottagningen har också en viktig funktion i att vara socialtjänstens ansikte utåt, att informera och samverka med exempelvis skolor, förskolor, BVC och BUP.
För att hålla hög kvalitet i verksamheten har du som medarbetare tillgång till nära arbetsledning och extern handledning samt goda möjligheter till kompetensutveckling.
Gruppen består av en gruppledare och åtta socialsekreterare som arbetar med förhandsbedömningar av barn och unga, en gruppledare/samordnare och fyra socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer, en gruppledare och fem socialsekreterare i socialjouren samt en samordnare för Barncentrum. Gruppen leds av gruppchef.
Är det här du?
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som tycker om att arbeta i team såväl som självständigt, samt gillar att dela med dig av din kunskap. För att trivas i rollen bör du ha fallenhet för att bygga relationer då du kommer ha många kontaktytor, både internt och externt. Vi önskar att du som söker är nyfiken och kreativ och gillar utveckling. Rollen kräver att du har ett strukturerat arbetssätt samt god prioriteringsförmåga. Du arbetar rättssäkert och har en mycket god kommunikativ förmåga i så väl tal som skrift.
Vi ser att du har:
- Socionomexamen.
- Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
- God dokumentationsförmåga
Meriterande:
Kunskap om och erfarenhet av Signs of Safety
Någon av följande utbildningar: MI, FREDA, PATRIARK eller HEVA
Vi erbjuder:
Arbetsplatsen ligger i Nacka stadshus ett stenkast från Nacka forum. Att resa hit med buss tar 15 minuter från Slussen och 20 minuter från Gustavsberg. Nacka kommun värdesätter mångfald och har cirka 4 400 anställda som arbetar för att ge drygt 100 000 Nackabor god service, stor valfrihet och starkt inflytande. Här får du också tillgång till motionslokal i Nacka stadshus, friskvårdstimme och friskvårdsersättning.
Lär mer om våra förmåner https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/.
En arbetsgrupp med erfarna kollegor som är engagerade för sitt uppdrag i mottagningsgruppen.
Intresserad?
Tjänsten är tillsvidare med start enligt överenskommelse.
Vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta gruppchef Inga-Lina Lindqvist på inga-lina.lindqvist@nacka.se
och 08-718 92 37
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Sista ansökningsdag är 2025-09-15.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Nacka kommun, Mottagning
Inga-Lina Lindqvist 08-7188000
