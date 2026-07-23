Socialsekreterare till Mottagningsgruppen
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2026-07-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-23Om företaget
På Mottags- och Vuxenenheten i Lilla Edet arbetar sju socialsekreterare, tre respektive fyra i vardera grupp, det dagliga stödet står en 1:e socialsekreterare för. Vi söker nu en ny kollega till vår mottagningsgrupp.
Mottagningsgruppen hanterar inkomna anmälningar och ansökningar gällande barn, unga och vuxna. De är ofta invånarnas första kontakt med socialtjänsten. Mottagningsgruppen är även de som gentemot andra myndigheter är vägen in till individ- och familjeomsorgen i Lilla Edet.
Arbetet består av korta processer, hög grad av service och tillgänglighet och den ena dagen är inte den andra lik. Du behöver gilla att arbetsdagens innehåll inte går att förutse. Vårt mottag präglas av professionalism, gott samarbete, hög kvalitet och ett barnrättsperspektiv. Du arbetar utifrån flera lagstiftningar, framförallt SoL, LVU, LVM och LBSB.
Din roll
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att förhandsbedöma inkomna anmälningar gällande barn, unga och vuxna, utreda akut boende och andra akuta skyddsinsatser och att genomföra yttranden i olika typer av ärenden.
Dagligen bemannas dagansvaret med tillhörande ansvar för inkommande samtal per telefon och/eller spontanbesök. När du har dagansvar förväntas du även vara den som kan arbeta klart i akuta processer för dagen. Arbetet kräver en hög grad av professionalism och förmåga att sortera, fatta välgrundade beslut och prioritera bland uppgifter där det ofta behövs snabba ställningstaganden. Som stöd i detta har du dina kollegor och nära arbetsledning.
Våra servicetider sätter arbetstiden till att våra måndagar är längre vilka kompenseras med kortare arbetstid på fredagar. Vi har flextid som kan nyttjas när verksamheten tillåter.
Samarbete internt med andra enheter och verksamheter inom kommunen sker dagligen och samverkan med andra myndigheter såsom vården, polisen och kriminalvården är även det ofta förekommande. Då vårt mottagsarbete bygger mycket på att arbeta tillsammans så behöver du vara bekväm och trygg med att ha nära arbetsrelationer med dina kollegor, där prestigelöshet och nyfikenhet är viktiga komponenter.
Vem är du?
För att kunna arbeta hos oss krävs:
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig enligt 25 kap 1 § SoL.
Erfarenhet från att arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Har B-körkort.
Som medarbetare i Lilla Edets kommun har du god digital förmåga och använder digitala verktyg på ett tryggt och flexibelt sätt i vardagen.
Du bör därutöver ha förmågan att vara självgående i dialog med chef och kollegor. Du är strukturerad och har en god förmåga att etablera kontakt med människor i en akut och utsatt situation. Du är även tydlig i din muntliga och skriftliga kommunikation och professionell i ditt förhållningssätt. I kontakt med de du möter är du respektfull, ser möjligheter och förmedlar hopp. Du tycker om att arbeta ihop med andra såväl som självständigt och är kreativ och modig. Du kan växla takt och variera dina arbetssätt utifrån vem du möter.
Vad vi erbjuder
Vår arbetsplats värdesätter kvalitet, rättssäkerhet och uppdraget. Detta i kombination med en omhändertagande arbetsgrupp gör att trivseln på arbetsplatsen är hög.
Fortbildning inom Yrkesresan ingår och din introduktion anpassas utifrån din bakgrund och dina behov. Övrig kompetensutveckling sker i relation till vad uppdraget kräver.
Lilla Edets kommun har olika förmåner som främjar din anställning, såsom flextid, semesterväxling, hälsofrämjande aktiviteter, friskvårdsbidrag för att nämna några.
Ledarskapet präglas av närhet och trygghet. Tillitsbaserat arbetssätt genomsyrar enheten och delaktighet, transparens, tydliga förväntningar, fokus på utveckling och de vi är till för är ledstjärnor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid anställning förväntas du lämna in, ett för arbetsgivaren godtagbart, utdrag ur belastningsregistret, vilket du kan rekvirera från polismyndighetens hemsida. Du förväntas också lämna in examensbevis samt uppvisa giltig ID-handling.
Provanställning kan bli aktuellt.
Intervjuer planeras att genomföras på förmiddagarna den 24, 26 & 28 augusti.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets Kommun
(org.nr 212000-1496), https://www.lillaedet.se/
Järnvägsgatan 12 (visa karta
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463 30 LILLA EDET Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Socialtjänst, Individ och familjeomsorgen Kontakt
Enhetschef
Annika Frisk Spångberg annika.friskspangberg@lillaedet.se 0520-659610 Jobbnummer
10010252