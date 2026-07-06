Socialsekreterare till Mottagningsgruppen
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv / Socialsekreterarjobb / Sundsvall Visa alla socialsekreterarjobb i Sundsvall
2026-07-06
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Din nya arbetsplats
Mottagningsgruppen är många gånger människors första kontakt med socialtjänsten. Vi handlägger inkomna anmälningar och gör en förhandsbedömning. Enheten hanterar även akuta händelser, vilket kan innebära hembesök i akuta familjesituationer eller omedelbart stöd till vuxna med missbruksproblematik. Mottagningsenheten handlägger och bedriver myndighetsutövning enligt SoL, LVU och LVM och ansvarar för att ta emot anmälningar som rör både barn och vuxna. Mottagning familj och vuxen tillhör Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens barnspår. Här arbetar 13 socialsekreterare, en samordnare, en administratör och en enhetschef. Vi tillämpar arbetstidsmodellen 6.2 och möjlighet till distansarbete finns. Arbetet är omväxlande och stimulerande och vi söker nu ytterligare en socialsekreterare för tjänstgöring dagtid för att utöka vår arbetsgrupp. Som socialsekreterare på Mottagningsgruppen tillhör du en trygg och kunnig arbetsgrupp där man bryr sig om varandra och där vi ser olika kunskaper som en tillgång och styrka. Vi erbjuder regelbunden handledning i socialrätt och processhandledning för din professionella utveckling.
Så här bidrar du i rollen som socialsekreterare
Som socialsekreterare ansvarar du för handläggning av inkomna anmälningar och ansökningar rörande både barn och vuxna. Mottagningsgruppen gör förhandsbedömning och efter inledd utredning skickas ärende vidare till utredningsteamen. Arbetet innebär också akuta placeringar av barn och vuxna, yttranden till olika myndigheter samt placeringar av våldsutsatta under jourtid. Inom Mottagningsgruppen finns kommunens Socialjour som bemannas av socialsekreterare som arbetar enl schema dag, kväll och helg. Vid ex sjukdom eller ledighet är det önskvärt att hela Mottagningsgruppen kan hjälpas åt med att bemanna jouren. Därför finns möjlighet att vid behov kunna arbeta även kvällstid vid enstaka tillfällen.
Din kompetens och erfarenhetPubliceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Socionomexamen
Goda kunskaper i relevant lagstiftning inom socialtjänstens område
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Goda IT-kunskaper och vana av digital dokumentation
Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
Erfarenhet av myndighetsutövning
Vidareutbildning eller kurser inom exempelvis SoL, LVU eller förvaltningsrätt
Erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva och /eller Lifecare
För att trivas i rollen som socialsekreterare har du ett empatiskt och respektfullt bemötande. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt och har förmåga att hantera perioder av hög arbetsbelastning i ett ibland oförutsägbart arbete. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina ärenden och har samtidigt god samarbetsförmåga i mötet med kollegor och samverkanspartners. Du har god omdömesförmåga, kan fatta välgrundade beslut och ser vikten av rättssäker dokumentation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK-OFR-AKV (SSR, Vision och Ledarna)
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv Kontakt
Enhetschef
Martina Lundberg martina.lundberg@sundsvall.se 060-191029 Jobbnummer
9994509