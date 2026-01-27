Socialsekreterare till mottagningsgruppen
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang. Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga?
I Eksjö kommun söker vi nu en engagerad och ansvarstagande socialsekreterare till vår mottagningsgrupp inom enheten barn- och unga. Här får du möjlighet att arbeta nära barn och ungdomar och deras familjer, samtidigt som du blir en del av en trivsam arbetsplats med starkt kollegialt stöd och utvecklingsmöjligheter.
Mottagningsgruppen är första kontaktpunkten för barn, unga och deras familjer när behov av stöd aktualiseras. Vårt uppdrag är att göra förhandsbedömningar, ta emot orosanmälningar och ansökningar, samt ge råd och stöd. Vi samarbetar nära både interna och externa aktörer för att säkerställa en trygg och rättssäker process för de barn och ungdomar vi möter.
Som socialsekreterare i mottagningsgruppen barn och unga kommer du att:
* - ta emot och bedöma inkomna anmälningar och ansökningar.
* - akuta skydds- och riskbedömningar
* - genomföra förhandsbedömningar och besluta om ärenden ska gå vidare till utredning.
* - ha nära kontakt med barn, ungdomar, vårdnadshavare och samverkansparter.
* - ge råd, stöd och vägledning både per telefon och i personliga möten.
* - dokumentera och fatta beslut enligt gällande lagstiftning.
* - ge information och berättar om socialtjänstens uppdrag (till enskilda grupper, samverkansparter osv)Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan examen som uppfyller socialstyrelsens krav för arbete inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård.
Du har:
* - god kunskap om socialtjänstlagen (SoL), LVU och annan relevant lagstiftning.
* - en analytisk förmåga, ett professionellt bemötande och kan fatta beslut under tidspress.
* - är trygg, strukturerad och kan samarbeta väl med både kollegor och externa aktörer.
* - erfarenhet av arbete med barn, unga eller myndighetsutövning inom socialt arbete (meriterande)
* - B-körkort för manuell växellåda
Vi erbjuder
* - En arbetsplats med hög kompetens och kollegialt stöd både internt på barn och unga men också med de andra enheterna på IFO.
* - Kontinuerlig handledning och möjlighet till kompetensutveckling.
* - Ett meningsfullt jobb där du gör skillnad i barns och ungas liv.
* - Flexibla arbetsvillkor i samråd med arbetsledning och friskvårdsförmåner
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
