Socialsekreterare till mottagningsgruppen
2025-09-02
Publiceringsdatum2025-09-02
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga?
I Eksjö kommun söker vi nu en engagerad och ansvarstagande socialsekreterare till vår mottagningsgrupp inom enheten barn- och unga. Här får du möjlighet att arbeta nära ungdomar och deras familjer, samtidigt som du blir en del av en trivsam arbetsplats med starkt kollegialt stöd och utvecklingsmöjligheter.
Mottagningsgruppen är första kontaktpunkten för barn, unga och deras familjer när behov av stöd aktualiseras. Vårt uppdrag är att göra förhandsbedömningar, ta emot orosanmälningar, samt ge råd och stöd. Vi samarbetar nära både interna och externa aktörer för att säkerställa en trygg och rättssäker process för de ungdomar vi möter. Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i mottagningsgruppen unga kommer du att:
• Ta emot och bedöma inkomna anmälningar och ansökningar.
• Genomföra förhandsbedömningar och besluta om ärenden ska gå vidare till utredning.
• Ha nära kontakt med barn, ungdomar, vårdnadshavare och samverkansparter.
• Ge råd, stöd och vägledning både per telefon och i personliga möten.
• Dokumentera och fatta beslut enligt gällande lagstiftning.
Vi söker dig som
• Är socionom eller har annan likvärdig högskoleutbildning.
• Har god kunskap om socialtjänstlagen (SoL), LVU och annan relevant lagstiftning.
• Har en analytisk förmåga, ett professionellt bemötande och kan fatta beslut under tidspress.
• Är trygg, strukturerad och kan samarbeta väl med både kollegor och externa aktörer.
• Har erfarenhet av arbete med barn, unga eller myndighetsutövning inom socialt arbete (meriterande).
Vi erbjuder
• En arbetsplats med hög kompetens och kollegialt stöd.
• Kontinuerlig handledning och möjlighet till kompetensutveckling.
• Ett meningsfullt jobb där du gör skillnad i barns och ungas liv.
• Flexibla arbetsvillkor och friskvårdsförmåner.Kvalifikationer
Socionomexamen. Eller annan examen som uppfyller socialstyrelsens krav för arbete inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
B-körkort för manuell växellåda
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275713-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Kontakt
Enhetschef
Emelie Palmér emelie.palmer@eksjo.se 0381-366 27 Jobbnummer
9488875