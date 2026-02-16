Socialsekreterare till mottagningsgrupp inriktning vuxna, vikariat
2026-02-16
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Att jobba i Värmdö kommun innebär det bästa av två världar - den naturnära småstadskänslan, bara ett stenkast från storstadspulsen.
Kollektivt i rusningstrafik tar det ca 30 minuter med direktbuss från Slussen. Du börjar dagen med en kort resa över broar och hav till vår fina skärgårdskommun. Bussarna går var 10:e minut. I vår centralort Gustavsberg hittar du vårt ljusa och fräscha kommunhus. Väljer du i stället bilen tar samma sträcka 20 min.
Tjänsten:
Vår socialsekreterare går på föräldraledighet och vi söker en ersättare. Tjänsten är i mottagningsgrupp med inriktning vuxna. De närmaste kollegorna är fem andra socialsekreterare som arbetar i mottagningsfunktion när det gäller barn och unga. Organisatoriskt tillhör mottagningsgruppen enheten för vuxen med totalt 20 medarbetare. Mottagningsgruppen har tillgång till ett nära arbetsledarskap från gruppledare. Enheten för vuxen har en enhetschef.
I rollen som socialsekreterare möter du medborgare som via ansökan eller anmälan får kontakt med socialtjänsten. Du får handlägga ansökningar inom området beroende/skadligt bruk, våld i nära relation och gruppen 18-20 år. Du har ett tätt samarbete med de andra socialsekreterarna i gruppen, vilket innebär att du är medhandläggare när det gäller inkomna anmälningar gällande barn och ungdom. Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
Minst två års erfarenhet av myndighetsutövning som socialsekreterare inom individ och familjeomsorg.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete i mottagningsgrupp med inriktning vuxna.
Erfarenhet av verksamhetssystemet Pulsen Combine.
Förmåner:
Schemalagd tid för återhämtning. Man är ledig fem fredagar av sex.
Friskvårdbidrag.
Fortlöpande kompetensutveckling.
Mottagningsgruppen präglas av god sammanhållning och hög kompetens.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen
Omfattar heltid och är ett vikariat.Så ansöker du
Låter detta intressant? Ansök senast 2026-02-28 .Du söker tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" och följ sedan instruktionerna. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan.
Vill du veta mer är du välkommen att mejla enhetschef Maria Randag på maria.rangdag@varmdo.se
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön enl ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/80". Omfattning
