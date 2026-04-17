Socialsekreterare till mottagningsgrupp barn och unga samt vuxna
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Passa på och sök!
Att arbeta i mottagningsgruppen på Värmdö kommun är populärt och det är sällan en tillsvidaretjänst annonseras ut. En medarbetare kommer att gå vidare för att ta steget och bli gruppledare. Mottagningsgruppen på Värmdö präglas av god sammanhållning och hög kompetens. Flertalet av medarbetarna har arbetat i gruppen i flera år.
Att jobba i Värmdö kommun innebär det bästa av två världar - den naturnära småstadskänslan, bara ett stenkast från storstadspulsen. Kollektivt i rusningstrafik tar det ca 30 minuter med direktbuss från Slussen. Du börjar dagen med en kort resa över broar och hav till vår fina skärgårdskommun. Bussarna går var 10:e minut. I vår centralort Gustavsberg hittar du vårt ljusa och fräscha kommunhus. Väljer du i stället bilen tar samma sträcka 20 min.
Din organisatoriska tillhörighet är på enheten för vuxen, individ och familjeomsorg:
Enheten är komplex och omfattar mottagningsgrupp barn och unga samt vuxen och socialsekreterare som arbetar med skadligt bruk och beroende, våld i nära relation. Enheten har två casemanager och två uppsökare. För att utvecklas och gå i linje med ny socialtjänstlag har enheten också anställt en verksamhetsutvecklare som ska utveckla ISU.
I rollen som socialsekreterare:
Du kommer att tillhöra en arbetsgrupp som består av totalt sex stycken socialsekreterare. En av socialsekreterarna arbetar med inriktning vuxna. Huvuduppgiften är att ta emot och bedöma inkomna orosanmälningar gällande barn och unga. En socialsekreterare arbetar med inkomna ansökningar och anmälningar gällande vuxna. I gruppen sker ett tätt samarbete, vilket innebär att man arbetar tillsammans i både ärenden som rör barn och vuxna. Arbetsgruppens fokus på samverkan är riktad mot förskolor, skolor och polis. Man har även samverkan med andra externa aktörer.Publiceringsdatum2026-04-17Kvalifikationer
• Arbetat som socialsekreterare med myndighetsutövning i minst två år.
Meriterande:
• Tidigare arbetat som socialsekreterare i mottagningsgrupp barn och unga.
• Arbetat med utredning barn och unga 0-20 år.
• Har kunskaper och arbetat enligt Signs of Safety.
• Har arbetat inom området Skadligt bruk och beroende.
• Har arbetet inom området Våld i nära relation.
• Har arbetat i verksamhetssystemet Pulsen Combine.
Dina personliga egenskaper
Som medarbetare är du stabil och prestationsorienterad. Du har god samarbetsförmåga och är relationsskapande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Värmdö kommun erbjuder:
Schemalagd tid för återhämtning: Värmdö kommun har sedan januari 2024 haft schemalagd tid för återhämtning. Som socialsekreterare arbetar man i genomsnitt var 6:e fredag och är däremellan ledig på fredagen. Detta drivs som projekt året ut. Därefter kommer nytt ställningstagande att tas.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen
Omfattar heltid och är en tillsvidareanställning med tillsättning efter överenskommelse.Så ansöker du
Låter detta intressant? Ansök senast 2026-05-02. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
134 81 VÄRMDÖ Arbetsplats
Social- och omsorgskontoret, Avdelningen för individ och familjeomsorg Kontakt
Maria Rangdag maria.rangdag@varmdo.se 08-57047563 Jobbnummer
9861619