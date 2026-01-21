Socialsekreterare till mottagningsgrupp barn och unga
2026-01-21
Socialsekreterare till mottagningsgrupp barn och unga - Eksjö kommun
Eksjö kommun söker en erfaren socialsekreterare till mottagningsgruppen för barn och unga. Detta uppdrag passar dig som vill arbeta med kvalificerad myndighetsutövning och göra skillnad för barn och familjer i utsatta situationer.
Uppdragsinformation
Start: Snarast, enligt överenskommelse
Omfattning: 100%
Slutdatum: 31 augusti 2026 (kan avslutas tidigare eller förlängas)Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med handläggning inom barn- och ungdomsområdet, med fokus på mottagning, utredning och bedömning enligt gällande lagstiftning. Arbetet kräver god förmåga att fatta självständiga beslut och att samverka med andra aktörer.
Kvalifikationer - skallkrav
Socionomexamen (ska kunna styrkas med examensbevis)
B-körkort
Minst 5 års erfarenhet av handläggning enligt SoL och LVU
Minst 5 års erfarenhet av arbete med barn och unga
Utbildning i BBIC (Barns behov i centrum)
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt
Erfarenhet av att arbeta i digitala verksamhetssystem (Eksjö kommun använder Combine)
Referenser från tidigare arbetsgivare eller uppdragsgivare inom området
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodellSå ansöker du
Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41, Sam@vardix.se
. Tillsättning sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
