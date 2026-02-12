Socialsekreterare till Mottagningsenheten Första linjen
2026-02-12
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Avdelningen Individ och familj ansvarar för stöd och service till invånare i stadsdelsområdet och har från och med 1 januari 2025 fyra verksamhetsområden: Främjande, Första linjen, Barn och unga samt Vuxen.
Mottagningsenheten för barn och unga består av en mottagningsgrupp och en projektgrupp. Vi är en arbetsgrupp med såväl erfarna som nya duktiga kollegor och stöttar varandra i arbetet. Inom enheten finns även en gruppledare och enhetschef för tillgängligt stöd, samt två metodutvecklare inom avdelningen som stöttar i introduktionsprogrammet för nyanställda.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig nära arbetsledning i en positiv miljö där du kan utvecklas och bidra till verksamhetens mål. Tjänsten innebär flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling, friskvårdsbidrag samt gym tillgängligt i förvaltningshuset.
För att du ska ha ett bra arbetsliv hos oss finns flera förmåner för dig som anställd i Stockholm stad.
Här kan du se en film om hur det är att arbeta hos oss.
Din roll
Nu utökar vi vårt team mottagningsgruppen! Hos oss får du bidra till att utveckla våra arbetssätt i linje med den nya socialtjänstlagen och stärka samverkan med andra aktörer för att tidigt identifiera och stödja barn i behov av skydd. I rollen ingår bland annat att:
Ta emot och bedöma anmälningar och ansökningar enligt SoL och LVU.
Göra akuta skyddsbedömningar och trygghetsplaneringar.
Ansvara för att handlägga ärenden i nära samarbete med kollegor.
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst krävs det att du har:
Socionomexamen
Har erfarenhet av att arbeta med mottagningsarbete inom barn och unga, annan del inom socialtjänstens myndighetsutövning eller förebyggande verksamheter.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med SoL, LVU, BBIC, Signs of safety och MI.
Erfarenhet av att göra skyddsbedömningar, förhandsbedömningar och trygghetsplaneringar.
Erfarenhet av verksamhetssystemet Paraplyet.
Vi är oftast den första kontakten med socialtjänsten för familjer, vilket gör det viktigt att du har en god relationsskapande förmåga och ett professionellt bemötande. Du har ett stabilt förhållningssätt och förmåga att anpassa dig utifrån olika situationer. Vidare är du utvecklingsinriktad och har en god samarbetsförmåga, då vi arbetar tätt tillsammans i teamet.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kompetens inom området i stället för att skicka ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och dina svar på urvalsfrågorna.
Innan anställning blir aktuell kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Urval och intervjuer sker löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
