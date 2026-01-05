Socialsekreterare till mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd i Järva
2026-01-05
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Nu söker vi dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik!
Området för ekonomiskt bistånd är organiserat i fem enheter, en mottagningsenhet och fyra utredningsenheter.
Individen står i centrum för vårt arbete, och vi samarbetar tätt, även om vi har olika ansvarsområden i handläggningsprocessen. Mottagningsenheten leds av en enhetschef och två gruppledare som finns till för att handleda dig och dina kollegor samt för att leda och fördela det dagliga arbetet. Här värnar vi om ett gott arbetsklimat där vi stöttar varandra. Vi ser värdet i våra olikheter och välkomnar medarbetare med varierande bakgrunder.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Hos oss får du ta del av ett strukturerat introduktionsprogram för nyanställda, som följs upp under sex månader av gruppledare, mentor och enhetschef. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling, bland annat genom utbildningar i MI, kartläggningsmetoder som Initial bedömning och FIA, grundutbildning i ekonomiskt bistånd samt kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samtliga team har extern handledning en gång per månad. Inom området för ekonomiskt bistånd finns även olika arbetsgrupper där du har möjlighet att vara delaktig och påverka utvecklingen av verksamheten.
För att du ska ha ett bra arbetsliv hos oss finns flera förmåner för dig som anställd. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Vi på mottagningen är den första kontakten för personer som söker ekonomiskt bistånd. Det innebär ett arbete som ställer höga krav på tydlighet, god kommunikation och ett respektfullt bemötande. Hos oss möter du en varierad klientgrupp med breda kulturella bakgrunder. Du kommer att samarbeta med flera aktörer, bland annat Arbetsförmedlingen, Jobbtorg, missbruksvård, Försäkringskassan, LSS, sjukvård och psykiatri. Alla klienter har en individuell planering som ligger till grund för det fortsatta arbetet.
Arbetet på mottagningen är omväxlande och ibland intensivt. Du gör snabba och rättssäkra bedömningar, samarbetar med andra enheter inom förvaltningen och vägleder klienter vidare, till exempel genom nybesök, hänvisningar till rätt instans eller genom att ge stöd för att nå självförsörjning. Som stöd i ditt arbete har du gemensamma ärendedragningar, veckovisa teammöten samt regelbundna individuella ärendegenomgångar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Goda skriftliga och språkliga kunskaper i svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ekonomiskt bistånd.
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och har ett genuint intresse för människor. För att trivas hos oss behöver du ha en god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande, både i mötet med klienter och i samverkan med andra aktörer. Eftersom mottagningsteamet är ansiktet utåt för verksamheten är rättssäker handläggning, god service och tydlig kommunikation avgörande i vårt arbete.
Du är mål- och resultatorienterad och motiveras av att tillsammans med klienten hitta vägar mot självförsörjning. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, både med klienter och samarbetspartners, och ser möjligheter även i utmanande situationer. Som person är du trygg, flexibel och kan behålla lugnet även när tempot är högt. Du arbetar strukturerat, men har också förmåga att anpassa dig efter nya förutsättningar. Du har en serviceinriktad inställning och drivs av att vara delaktig i förändringsprocesser och utvecklingsarbete.
Stor vikt läggs vid personliga förmågor och färdigheter.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå från ditt CV och ett antal frågor du kommer få besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7141".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Ekonomiskt bistånd, Mottagning
Elizabeth Szilagyi de Hegedüs elizabeth.szilagyi.de.hegedus@stockholm.se 08-50803119
9668519