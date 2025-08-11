Socialsekreterare till mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd i Järva
2025-08-11
Välkommen till oss
Nu söker vi dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik!
Området ekonomiskt bistånd är indelad i fem enheter, varav en mottagningsenhet samt fyra utredningsenheter.
Individen står i centrum och vi arbetar tillsammans men med olika delar i handläggningen.
Enheten mottagning leds av en enhetschef och två gruppledare som finns till för att handleda dig och dina kollegor samt leder och fördelar det dagliga arbetet. Här värnar vi om och stöttar varandra, vi värdesätter också våra olikheter och varierande bakgrunder.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Hos oss får du bland annat ett introduktionsprogram för nyanställda som följs upp under sex månader av gruppledare, mentorn och enhetschef.
Vi erbjuder dig utbildningar, t.ex. inom MI och kartläggningarna Initial bedömning och FIA (Förutsättningar inför Arbete), grundutbildning i ekonomiskt bistånd och neuropsykiatriska sjukdomar samt fortlöpande utbildningar. Alla team har även extern handledning 1 gång/månad.
Inom området för ekonomiskt bistånd finns olika arbetsgrupper, där det finns möjlighet att vara med och påverka det arbete som bedrivs på vår område.
Du kommer att ha flextid, friskvårdsbidrag samt möjlighet till semesterväxling till extra lediga dagar. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Din roll som socialsekreterare
Vi på mottagningen är första kontakten in till ekonomiskt bistånd vilket ställer krav på tydlighet, kommunikation och gott bemötande.
På mottagningen får du möta en varierad klientgrupp med brett kulturellt perspektiv. Våra samarbetspartners är också varierande, allt från arbetsförmedling och jobbtorg till missbruksvård, Försäkringskassan, LSS, sjukvård och psykiatri. Alla klienter har en individuell planering.
Arbetet i mottagningen är varierande med perioder av högt tempo. Du gör snabba och rättssäkra bedömningar och samarbetar med andra enheter inom förvaltningen. Den klient du har kontakt med ska du antingen ta emot på ett nybesök, hänvisa vidare till rätt instans eller ge information så klienten uppnår självförsörjning.
Som stöd i arbetet har vi exempelvis gemensamma ärendedragningar, veckomöte en gång i veckan samt regelbundna individuella ärendegenomgångar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Goda skriftliga och språkliga kunskaper i svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ekonomiskt bistånd.
För att trivas hos oss är du intresserad av att jobba med människor och du bemöter andra med respekt. Då mottagningsteamet utgör ansiktet utåt är bemötande, rättssäker handläggning, service och samverkan viktigt för oss. Du motiveras av att tillsammans med klienten finna lösningar och du drivs av att vara delaktig i förändringsprocesser. Om du tycker att det är roligt att finna nya vägar till självförsörjning för våra klienter tror vi att rollen som socialsekreterare kan passa dig.
Som person är du trygg i dig själv, bra på att kommunicera och kan hålla dig lugn i olika situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Du är van att arbeta med samverkanspartners och tycker om att skapa relationer, arbetar strukturerat men är flexibel.
Stor vikt läggs vid personliga förmågor och färdigheter.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgår från ditt CV och ett antal frågor du kommer få besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Intervjuer kommer att ske löpande. Provanställning kan komma att tillämpas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
