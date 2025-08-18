Socialsekreterare till mottagningsenheten BoF- Socialförvaltningen Sydväst
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2025-08-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt, omväxlande och roligt jobb med fokus på barn och deras familjer.
I Mottaget, Barn och Familj, arbetar 15 socialsekreterare, tre 1:e socialsekreterare och en enhetschef. Majoriteten av teamet har stor erfarenhet av mottagningsarbete och utredningsarbete inom området Barn och Familj. Vi värdesätter både självständigt arbete och samarbete med kollegor. Då du ofta är den första kontakten för barn och familjer lägger vi stor vikt vid ett respektfullt och närvarande bemötande. Vi har ett tydligt barnperspektiv i vårt arbete och strävar efter att identifiera familjens styrkor och egna lösningar.
På Mottaget hanterar vi anmälningar och ansökningar, gör skyddsbedömningar och förhandsbedömningar. Vi genomför konsultationssamtal med föräldrar, barn, samarbetspartners och andra professionella. Informationsgivning om orosanmälningar och socialtjänstens arbete är en del av vårt uppdrag. Vi samarbetar med andra enheter inom förvaltningen och med andra myndigheter. Här finns möjlighet att specialisera sig inom olika områden och delta i olika grupper, till exempel ViN, ungdomar, yngre barn, missbruk med mera. Du kommer att ha tillgång till nära och kunnig arbetsledning samt erbjudas kompetensutveckling utifrån både enhetens behov och din egen utveckling. Du deltar även i extern handledning tillsammans med din grupp.
Alla som arbetar med myndighetsutövning, barn och familj sitter tillsammans på Lergöksgatan 2A, vilket främjar samverkan kring barnet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Du har tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom barn och familj. Det är meriterande om du har B-körkort.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa ditt arbetssätt till förändrade förutsättningar och ny information. Du har en god förmåga att behålla lugnet i svåra situationer och en god förmåga att samverka med andra för att kunna utföra mottagets uppdrag. Du bidrar med ett respektfullt bemötande och värdesätter ett bra arbetsklimat och är en hjälpsam kollega.
Du har en god förståelse för socialtjänstens gemensamma uppdrag och agerar i enlighet med det och bidrar till helheten. Du följer befintliga rutiner och riktlinjer samt dokumenterar ditt arbete på ett rättssäkert sätt med hög kvalitet. Du är lyhörd för de du möter och strävar efter att förstå deras situation och behov. Du visar respekt och omtanke i ditt bemötande och är skicklig på att kommunicera information och idéer, både muntligt och skriftligt, och anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
ÖVRIGT
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C270694". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Enhetschef Barn och unga
Rebecka Pfeil 031-366 02 78 Jobbnummer
9461825