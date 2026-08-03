Socialsekreterare till Mottagningsenheten
Gävle kommun, Individ, familj och arbete / Socialsekreterarjobb / Gävle Visa alla socialsekreterarjobb i Gävle
2026-08-03
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Mottagningsenhetens huvudsakliga uppdrag är att vara en gemensam ingång för socialnämndens myndighetsutövning avseende individ- och familjeomsorg. Hit kan man vända sig om man behöver hjälp i en socialt svår situation, känner oro för någon i sin närhet eller vill rådgöra i frågor. Mottagningsenheten ansvarar för att nya anmälningar och ansökningar tas emot, handläggs och bedöms noggrant. Vid behov av vidare utredning och stöd fattas beslut om utredning, vilken överlämnas till utredningsenheter. Vid behov ansvarar enheten också för akuta skyddsåtgärder tillsammans med interna och externa aktörer.
Vi är idag cirka 20 medarbetare som arbetar på enheten fördelat på enhetschef, 1:e socialsekreterare, specialisthandläggare, socialsekreterare samt administratörer. Vi är en erfaren och engagerad arbetsgrupp där vi stöttar varandra i vardagen, delar med oss av vår kunskap och hjälper varandra. Vi har regelbundna forum för reflektion och handledning, och arbetar aktivt för en hållbar arbetsmiljö. Hos oss är den ena dagen inte lik den andra. Det finns möjlighet till flex och hemarbete.
Vi söker nu två kollegor till vårt team! Vi erbjuder både en tillsvidareanställning samt ett föräldravikariat. Vikariatet sträcker sig från hösten 2026 till och med sen vår 2027
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Tycker du om att skapa relationer, fatta beslut och tillhöra en arbetsgrupp som månar om varandra och våra medborgare? Vill du göra skillnad på riktigt? Kom och jobba med oss!
Som socialsekreterare vid enheten möter du alla åldersgrupper och din huvudsakliga uppgift blir att bedöma om en utredning ska inledas eller inte. Mottagningsenheten är som regel vägen in för dem som kommer i kontakt med socialtjänsten. Vi månar om att denna kontakt ska bli så positiv som möjligt för den sökande, oavsett anledning till en kontakt med oss. Tempot är ofta högt och arbetsuppgifterna varierande. Arbetet bedrivs i huvudsak utifrån lagstiftningarna Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Ta emot orosanmälningar och ansökningar.
• Förhandsbedöma inkomna orosanmälningar samt agera till skydd vid akuta situationer.
• Handlägga begäran om yttrande enligt Lagen om unga lagöverträdare (LuL), samt begäran om yttrande i körkortsärende från Transportstyrelsen.
• Att vara en konsultativ ambassadör för socialnämnden genom att ge information, vägledning och rådgivning till samverkanspartners och enskilda.
Som nyanställd erbjuds du en introduktion, tillsammans med en mentor, som anpassas utifrån dina tidigare erfarenheter. Introduktionen är en del av socialtjänstens kompetens-och befogenhetstrappa där även Yrkesresan ingår. Yrkesresan är framtagen genom ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans-och stödstrukturer (RSS)Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och har minst två års erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL och LVU/LVM, B-körkort och körvana. Du har god dokumentationsvana och har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av orosanmälningar och förhandsbedömningar.
För att lyckas i rollen är du:
• Empatisk och professionell i mötet med personer i svåra livssituationer
• Tydlig i din kommunikation och trygg i att motivera bedömningar
• Självständig, strukturerad och flexibel i ett arbete med högt tempo
• Rättssäker och med god förmåga att följa lagar och riktlinjer
• En samarbetsinriktad kollega som bidrar till ett gott arbetsklimat
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
För denna tjänst krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer endast att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringsprocessen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Enhetschef
Maria Stenlund maria.stenlund@gavle.se +4626179010 Jobbnummer
10018453