Socialsekreterare till mottagningsenheten
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2026-07-29
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Vill du göra verklig skillnad redan i första mötet med människor som söker försörjningsstöd?
Som socialsekreterare hos oss på mottagningsenheten inom ekonomiskt bistånd får du arbeta nära både klienter och kollegor i en miljö präglad av samarbete, tillit och engagemang. Här finns en närvarande chef, ett starkt kollegialt stöd och möjligheten att vara med och utveckla framtidens socialtjänst.
Vi söker två socialsekreterare, en tillsvidareanställning och ett tidsbegränsat uppdrag på ett år för att förstärka vår mottagning under arbetet med omställning till nya socialtjänstlagen (SoL).
Välkommen till oss inom område arbete och försörjning
Vi har vårt kontor vid Slakthusplan nära Globen T-bana. Vår mottagningsenhet består av nio socialsekreterare och en närvarande enhetschef som har ett tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap. Vi har en öppen, hjälpsam stämning på mottagningen. Vi har ett kollegialt stöd och utrymme att dela erfarenheter och reflektera tillsammans dagligen.
Enheten är en del av området arbete och försörjning, där samverkan är en självklar del av arbetet. Enheten arbetar tätt ihop med relationsvåldsteamet, missbruksenheten samt barn- och ungdomsenheterna. Det gör att du får en helhetsbild av klienternas situation och kan bidra till hållbara lösningar. Det finns ett flertal samverkansgrupper där du som socialsekreterare deltar och driver utvecklingsfrågor inom olika områden. Just nu deltar vi även i ett pilotprojekt kopplat till nya socialtjänstlagen (SoL), vilket ger dig möjlighet att vara med och påverka framtidens arbetssätt.
Din roll
Som socialsekreterare på mottagningsenheten är du ofta den första kontakten för klienter som söker stöd hos socialtjänsten. Du möter dem i en viktig övergång där trygghet, tydlighet och struktur betyder mycket. Du tar emot och utreder ansökningar om ekonomiskt bistånd, genomför nybesök och följer upp ärenden. En del av arbetet handlar också om att vägleda och motivera klienter mot självförsörjning samt samverka med andra aktörer för att hitta rätt stödinsatser.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ge rådgivning och vägledning till invånare som kontaktar enheten, främst via telefon.
Genomföra nybesök i förvaltningens besöksrum med nya klienter som ansöker om ekonomiskt bistånd.
Utreda och handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd samt fatta beslut enligt gällande lagstiftning.
Samverka med andra aktörer såsom missbruksenheten, barn- och ungdomsenheten samt regionen/vården för att ge invånare ett samordnat stöd.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som (krav):
Har socionomexamen.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har goda datorkunskaper och trivs med att arbeta digitalt.
Det är meriterande om du:
Har arbetat påen mottagningsenhet inom socialtjänstens vuxenområde.
Har erfarenhet av arbete inom Stockholms stad.
Har god kännedom om det svenska socialförsäkringssystemet exempelvis Försäkringskassan.
Har erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
God samarbetsförmåga – Du trivs med att arbeta flexibelt och har lätt för att skapa goda relationer med kollegor, chefer och externa aktörer.
Flexibilitet och anpassningsförmåga – Du är bekväm med att snabbt växla fokus och hantera nya situationer när förutsättningarna förändras.
Strukturerad arbetsstil – Du har förmåga att prioritera och organisera ditt arbete även under tidspress.
Initiativförmåga – Du tar ansvar, är självgående och ser vad som behöver göras utan att vänta på instruktioner.
Kommunikativ förmåga – du uttrycker dig tydligt i både tal och skrift och har ett respektfullt bemötande gentemot klienter och kollegor.
Vi erbjuder
Stockholm stad ger rabatt på egna anläggningar och har avtal med flera gym som ger dig förmånlig rabatt på medlemskap och årskort. Du får ett friskvårdsbidrag på 3000 kr/år. Vi har också vinter- och sommar arbetstid. I staden har du som medarbetare möjlighet till fler semesterdagar än vad som är reglerat i lag. Du har även möjlighet att växla semesterdagstillägget mot fler semesterdagar. Vi har flextid med möjlighet att själv påverka din arbetstid, inom givna tidsramar.Publiceringsdatum2026-07-29Övrig information
I din ansökan anger du vilken anställningsform du är intresserad av.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvalt, Individ & familj Kontakt
enhetschef
Theresé Landqvist therese.landqvist@stockholm.se Jobbnummer
10014947