Socialsekreterare till Mottagningsenheten
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2026-07-02
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, Katrineholm
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I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden.
Individ och familjeomsorgen i Vingåker är en framåtsträvande arbetsplats. Vi strävar efter att vara en dynamisk arbetsplats i framkant och månar om vår arbetsmiljö. Vi har omorganiserat vår arbetsplats med en första linjens mottagning som hanterar inkomna ansökningar och första kontakten med individen.
Arbetet hos oss är både utmanande, stimulerande och varierande. Hos oss har vi en god teamkänsla och ett tydligt fokus på vår psykosociala arbetsmiljö med stöttande kollegor, nära till arbetsledning och extern handledning.
Arbetsplatsen erbjuder 35 timmars arbetsvecka och viss möjlighet till distansarbete 1 dag/veckan om arbetet tillåter.
Idag består Individ och familjeomsorgen av en verksamhetschef, två enhetschefer, tre gruppledare inom varje team samt en reception. Teamen består av:
• Vuxenenheten (Ekonomiskt bistånd, Äldre- och funktionshinderomsorg, Vuxen)
• Barn/Unga (Barnutredare, Familjehemssekreterare, Insatshandläggare)
• Mottagning/Första linjen (Mottagning, öppenvård, stöd och behandling, Administration, Insatser utan behovsprövning)
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Vill du ha en central roll i en verksamhet där du gör verklig skillnad för människor i behov av stöd? Vi söker nu en engagerad och trygg socialsekreterare till vår mottagningsfunktion. Hos oss blir du en viktig första kontakt inom socialtjänsten och får ett ansvarsfullt uppdrag inom myndighetsutövning, där du möter människor i olika livssituationer. I rollen hanterar du ärenden inom bland annat barn och familj, skadligt bruk, ekonomiskt bistånd och våld i nära relation, samtidigt som du tar emot ansökningar och anmälningar, genomför förhands- och skyddsbedömningar samt inleder utredningar.
Du upprättar även yttranden och i vissa fall ansökningsutredningar. Som en del av en mindre enhet får du ett varierat och utvecklande uppdrag i en verksamhet med högt tempo, nära samarbete och stora möjligheter att bidra till den fortsatta utvecklingen av mottagningsfunktionen inom IFO.
Just nu genomför vi flera spännande utvecklingsarbeten utifrån ny lagstiftning och därför är det viktigt att du som söker vill vara med på denna förändringsresa. Det är ett spännande skede där vi förnyar och förbättrar våra arbetssätt och metoder.
I uppdraget ingår också ett spännande och utåtriktat samverkansarbete där du har kontakt med bland annat polis, skola, föreningsliv och andra aktörer utifrån att du kommer att tillhöra första linjens socialtjänst. Rollen ger dig möjlighet att arbeta nära både individer och samverkansparter, vara ute i olika sammanhang och bidra till tidiga insatser och ett samordnat stöd för dem vi möter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan likvärdig högskoleutbildning, med erfarenhet av myndighetsutövning och god kunskap om relevant lagstiftning.
Erfarenhet av arbete inom vuxenområdet, barn och familj, eller missbruksområdet samt kunskap i BBIC eller Signs of Safety är meriterande.
Rollen passar dig som är ansvarstagande, lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du självständigt kan fatta välgrundade beslut även i ett högt tempo.
Du arbetar strukturerat, tryggt och rättssäkert, har god dokumentationsvana och ett professionellt bemötande som skapar förtroende i mötet med dem vi finns till för. Du tar ansvar, arbetar självständigt och bidrar aktivt till både kvalitet, utveckling och god arbetsgemenskap.
I mottagningen får du arbeta nära både kollegor och ledning i en verksamhet där engagemang, utveckling och samarbete står i fokus. Här får du möjlighet att påverka och göra verklig skillnad.
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Körkort är ett krav.
Urval och intervjuer sker löpande och rekryteringen kan därför avslutas innan ansökningstidens slut.
Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag? Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt ö.k.
Arbetstid: Dagtid. Arbetsplatsen erbjuder 35 timmars arbetsvecka och möjlighet till distansarbete 1 dag/veckan.
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/65". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vingåkers Kommun
(org.nr 212000-0308)
Parkvägen 8 (visa karta
)
643 80 VINGÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vingåkers kommun Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0151-19100 Jobbnummer
9988275